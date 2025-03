Japonsko sa nezúčastní na konferencii OSN o zákaze jadrových zbraní

Tokio 3. marca (TASR) - Japonsko v pondelok oznámilo, že sa nezúčastní na konferencii Organizácie spojených národov (OSN) o zmluve zakazujúcej jadrové zbrane. Pre krajinu je podľa vlády kľúčový potenciál odstrašovania Spojených štátov v regióne a jej účasť na konferencii by mohla priniesť "zlú správu". Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AP.



Tajomník japonskej vlády Jošimasa Hajaši uviedol, že hlavným dôvodom neúčasti na konferencii, ktorá sa začne v pondelok v New Yorku, je národná bezpečnosť Japonska.



"V náročných bezpečnostných podmienkach je jadrové odstrašovanie nevyhnutné na ochranu životov a majetku ľudí, ako aj mieru a zvrchovanosti Japonska," uviedol Hajaši. Účasť Japonska ako pozorovateľa by podľa neho mohla "vyslať nesprávny signál o japonskej politike podpory jadrového odstrašovania a narušiť naše úsilie v oblasti bezpečnosti, mieru a ochrany".



Zmluva o zákaze jadrových zbraní OSN bola schválená v roku 2017 a vstúpila do platnosti v roku 2021. Jej cieľom je zabrániť opakovaniu jadrových útokov, akými boli tie na japonskú Hirošimu a Nagasaki na konci druhej svetovej vojny.



Japonsko aj napriek tomu, že je dosiaľ jedinou obeťou jadrových útokov, odmietlo zmluvu podpísať. Dôvodom je, že cieľ zmluvy nie je možný dosiahnuť bez účasti štátov vlastniacich jadrové zbrane.



Podľa Hajašiho by účasť tiež narušila úsilie Japonska získať podporu pre posilnenie Zmluvy o nešírení jadrových zbraní a bránila by jadrovému odzbrojeniu.



Japonský premiér Šigeru Išiba je zástancom jadrového odstrašovania a v minulosti vyzval na otvorenú diskusiu o úlohe jadrového arzenálu Spojených štátov v regióne. Japonsko v súvislosti s rastúcim napätím s Čínou vyjadrilo túžbu po "rozšírenom odstrašovaní" jadrovými zbraňami USA.