Japonsko sa po 2 rokoch otvorí turistom, ale iba s rúškami

Tokio 7. júna (TASR) - Zahraniční turisti na návšteve Japonska budú musieť nosiť rúška, mať osobné zdravotné poistenie a byť pod dohľadom turistického sprievodcu. V utorok to vyhlásila japonská vláda, ktorá krajinu po dvoch rokoch obmedzení proti nákaze koronavírusom plánuje postupne otvoriť svetu. Informácie priniesla tlačová agentúra Reuters.



V prvej fáze znovuotvárania, od 10. júna, budú môcť prísť do Japonska iba návštevníci turistických zájazdov, uviedla Japonská agentúra pre cestovný ruch (JTA). Dodala, že sprievodcovia cestovných kancelárií sprevádzajúci návštevníkov budú musieť zaistiť, aby nosili rúška.



"Turistickí sprievodcovia by mali účastníkom často a v každej fáze zájazdu pripomínať potrebné preventívne opatrenia proti nákaze, vrátane nosenia a snímania rúšok," vysvetlila JTA vo svojich inštrukciách.



"Nosenie rúšok by malo pokračovať dokonca aj vonku v situáciách, kde sa ľudia dostávajú do tesnej blízkosti," doplnila agentúra.



Japonsko zaviedlo počas pandémie koronavírusu niektoré z najprísnejších pohraničných kontrol na svete – zakázalo aj vstup takmer všetkým ľuďom, ktorí nemajú v krajine trvalý pobyt.



Väčšina zvyšku sveta sa už otvára a končí s lockdownami a aj Japonsko uvoľňuje svoje pravidlá. Premiér Fumio Kišida prisľúbil, že opatrenia na hraniciach zosúladí s ostatnými bohatými štátmi.



Vláda začala nedávno uvoľňovať predpisy týkajúce sa rúšok pre širokú verejnosť, hoci tieto zdravotné pomôcky sú všadeprítomné. Nosenie rúšok na zabránenie šírenia patogénov a na zachytávanie peľu bolo totiž v Japonsku bežné už pred pandémiou koronavírusu.



Japonsko urobilo minulý mesiac "testovacie zájazdy" skupín približne 50 ľudí, väčšinou išlo o zamestnancov cestovných kancelárií, ale jeden z účastníkov mal pozitívny test na ochorenie COVID-19.



James Jang z austrálskej cestovnej kancelárie, ktorý sa zúčastnil na jednom z testovacích zájazdov, povedal, že tieto pravidlá zrejme niektorých ľudí teraz ešte odradia. "Klienti nebudú mať problém s nosením rúška vo vnútri, ale nosiť ho 24 hodín denne je otrava," uviedol pre Reuters.



"Mať celý čas pri sebe sprievodcu, to asi klientov odradí a prídu, až keď budú mať viac flexibility," dodal Jang.



V roku 2019 privítalo Japonsko 31,9 milióna zahraničných návštevníkov, ktorí tam minuli 4,81 bilióna jenov (36,28 miliardy dolárov).