Japonsko sa pripravuje na príchod mohutného tajfúnu Šan-šan

Tokio 28. augusta (TASR) — Japonské úrady varovali v stredu obyvateľov pred príchodom "veľmi silného" tajfúnu Šan-šan, ktorý najprv zasiahne juhozápad krajiny a neskôr sa presunie na severovýchod. Podľa Japonskej meteorologickej agentúry prinesie prívalové dažde, silný vietor a mohutné vlnobitie, informovali agentúry Reuters a AFP.



Tajfún sprevádzajú nárazy vetra s rýchlosťou 252 km/h. Úrady nariadili evakuáciu viac ako 850.000 obyvateľov prefektúry Kagošima na ostrove Kjúšú a prefektúr Aiči a Šizuoka na ostrove Honšú.



Automobilka Toyota od stredy večera do štvrtka rána preventívne pozastavila výrobu vo všetkých svojich 14 závodoch v Japonsku.



Aerolínie All Nippon Airways (ANA) oznámili, že od stredy do piatka zrušili 219 vnútroštátnych letov, čo ovplyvní približne 18.400 cestujúcich. Spoločnosť Japan Airlines zrušila 172 vnútroštátnych letov plánovaných na stredu a štvrtok. Obe spoločnosti zrušili aj desať medzinárodných letov.



Na obmedzenia premávky sa pripravujú až železnice.



JMA očakáva, že v južných oblastiach ostrova Kjúšú môže spadnúť do štvrtkového rána až 500 milimetrov zrážok a ďalších 100 milimetrov do piatkového rána. Varovanie pred silným dažďom bude zrejme vydané aj pre prefektúru Kagošima.



Japonsko predtým zasiahla tropická búrka Maria a tajfún Ampil. Spôsobili materiálne škody, no nevyžiadali si obete.



Podľa vedeckej štúdie zverejnenej v júli sa tajfúny v regióne v dôsledku klimatickej zmeny formujú bližšie k pobrežiam, rýchlejšie silnejú a nad pevninou sa pomalšie rozpadajú.