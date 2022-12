Japonsko sa vracia k maximálnemu využívaniu jadrovej energie

Tokio 22. decembra (TASR) - Japonsko vo štvrtok prijalo nové opatrenia na podporu využívania jadrovej energie, ktorých cieľom je zabezpečiť stabilné dodávky energie v čase celosvetového nedostatku palív a zároveň znížiť emisie uhlíka.



Ako vo svojej správe pripomenula agentúra AP, ide o zásadný obrat v plánoch japonskej vlády na postupné ukončovanie využívania jadrovej energie, ktorý bol jedným z dôsledkov havárie vo Fukušime.



V súlade s novými pravidlami Japonsko musí v maximálnej miere využívať existujúce jadrové reaktory, a to tak, že čo najviac z nich znovu spustí. V pláne je aj predĺženie životnosti starých reaktorov nad 60 rokov a vývoj reaktorov novej generácie, ktoré ich neskôr nahradia.



Po havárii vo Fukušime v roku 2011 sa v Japonsku zväčšil tábor ľudí, ktorí v obave o bezpečnosť kritizujú jadrovú energetiku, čo malo za následok aj zbrzdenie procesu udeľovania povolení na opätovné spustenie jadrových elektrární.



AP v tejto súvislosti ilustruje, že za posledných desať rokov požiadali energetické spoločnosti v Japonsku o opätovné spustenie 27 reaktorov, pričom 17 z nich prešlo bezpečnostnými kontrolami a len desať potom aj obnovilo prevádzku.



Tento stav bol v súlade s predchádzajúcim plánom Japonska postupne ukončiť využívanie jadrovej energie do roku 2030.



V nových opatreniach sa uvádza, že jadrová energia poskytuje stabilný výkon a plní "dôležitú úlohu bezuhlíkového základného zdroja energie pri dosahovaní stability dodávok a uhlíkovej neutrality". Japonsko sa súčasne zaväzuje "udržať využívanie jadrovej energie aj v budúcnosti".



Odporcovia týchto plánov tvrdia, že jadrová energia nie je flexibilná a nie je ani lacnejšia ako obnoviteľné zdroje energie, keď sa k tomu pripočíta konečné nakladanie s odpadom a potrebné bezpečnostné opatrenia, a že môže v prípade havárie alebo konfliktu spôsobiť veľké škody - ako je to v prípade útokov na jadrovú elektráreň na Ukrajine.



V strategickom dokumente sa píše, že Japonsko bude tiež presadzovať vývoj a výstavbu "inovatívnych reaktorov novej generácie", ktoré nahradia približne 20 reaktorov v súčasnosti určených na vyradenie z prevádzky.



Premiérom Fumiom Kišidom zriadená Rada pre implementáciu zelenej transformácie, zložená z externých expertov a ministrov, tiež prijala plány, aby sa obnoviteľné zdroje stali hlavným zdrojom energie Japonska. Ako zdroj energie sa má podporovať i využívanie vodíka a amoniaku, ako aj veternej energie s cieľom podporiť dekarbonizáciu, stabilitu a bezpečnosť dodávok.