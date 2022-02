Japonsko schválilo rezolúciu, v ktorej žiada podporu pre Ukrajinu

Tokio 8. februára (TASR) - Dolná komora japonského parlamentu prijala v utorok rezolúciu o napätí v súvislosti s Ukrajinou, v ktorej odsúdila akýkoľvek pokus o zmenu stavu v tejto krajine za použitia sily. Parlament zároveň japonského premiéra Fumia Kišidu vyzval, aby spravil všetko pre dosiahnutie mieru. TASR správu prebrala od agentúry Reuters.



"Táto komora s hlbokým znepokojením zo situácie (na Ukrajine) vyhlasuje, že bude vždy s ukrajinským ľudom, ktorý dúfa, že v jeho krajine a regióne zavládne stabilita. Zmena statusu quo akejkoľvek krajiny silou nie je nikdy akceptovateľná," uvádza sa v rezolúcii dolnej komory japonského parlamentu.



Fumio Kišida sa spolu s americkým prezidentom Joeom Bidenom počas virtuálneho stretnutia, ktoré sa uskutočnilo minulý mesiac, zaviazali, že budú spolupracovať pri odrážaní ruskej agresie proti Ukrajine. Japonský premiér sa vtedy sľúbil, že bude spolupracovať so Spojenými štátmi a medzinárodným spoločenstvom pri podnikaní krokov, ktoré budú odpoveďou na akýkoľvek útok, ku ktorému by mohlo prísť.



"Dôrazne vyzývame vládu, aby vykonávala naše úmysly, spolupracovala s medzinárodným spoločenstvom, využila všetky diplomatické zdroje a spravila všetko preto, aby zmiernila napätie v súvislosti s Ukrajinou a rýchlo dosiahla mier," uvádza sa v rezolúcii.



Ako poznamenáva agentúra Reuters, vzťahy medzi Ruskom a Japonskom sú dlhodobo poznačené územným sporom o rad ostrovov ležiacich v Tichom oceáne, ktorých sa na konci druhej svetovej vojny zmocnili sovietske vojská.



Napätie medzi Ruskom a Západom v súvislosti so situáciou na Ukrajine stúpa už niekoľko týždňov. Washington obviňuje Moskvu z toho, že pripravuje vojenskú inváziu na Ukrajinu. Rusko tvrdenia, že plánuje inváziu, popiera a naopak žiada od Západu bezpečnostné záruky.