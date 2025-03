Japonsko: Šéf diplomacie Iwaja odsúdil ruský zákaz na vstup do krajiny

Tokio 4. marca (TASR) - Japonský minister zahraničných vecí Takeši Iwaja v utorok odsúdil pondelkové rozhodnutie Ruska natrvalo mu zakázať vstup do krajiny spolu s ôsmimi ďalšími občanmi Japonska. Moskva tým reagovala na sankcie Tokia uvalené na Rusko v súvislosti s jeho inváziou na Ukrajinu, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



"Je úplne neprijateľné prenášať vinu na Japonsko," povedal Iwaja v reakcii na zákaz. Podľa neho je to "skutočne poľutovaniahodné" rozhodnutie a zdôraznil potrebu komunikácie medzi krajinami, aby mohli vyriešiť "mnohé otvorené otázky".



K podobnému kroku Moskva pristúpila aj koncom júna 2024, keď zakázala vstup do Ruska šéfovi spoločnosti Toyota a ďalším 12 vysokopostaveným predstaviteľom japonského podnikateľského sektora. Tokio vtedy proti rozhodnutiu protestovalo.



Japonsko výrazne podporuje postoj Západu k Ukrajine, ktorú vo februári 2022 napadlo Rusko. Poskytuje Kyjevu finančnú a materiálnu podporu a uvaľuje sankcie na ruských občanov a organizácie.