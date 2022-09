Japonsko si na štátnom pohrebe uctilo zavraždeného expremiéra Abeho

Na snímke členovia čestnej stráže nesú popol bývalého japonského premiéra Šinzóa Abeho k oltáru počas začiatku jeho štátneho pohrebu v hale Nippon Budokan Hall v Tokiu v utorok 27. septembra 2022. Foto: TASR/AP

Tokio 27. septembra (TASR) - Posledná rozlúčka so zavraždeným japonským expremiérom Šinzóom Abem prebehla v utorok napriek protestom voči zorganizovaniu štátneho pohrebu bez komplikácií a zúčastnilo sa na nej vyše 4500 ľudí vrátane stoviek súčasných či bývalých svetových lídrov. TASR informuje na základe správ agentúry AFP a spravodajskej stanice BBC.Urnu s Abeho popolom priniesla do haly Nippon Budókan v Tokiu, kde sa posledná rozlúčka konala, jeho manželka Akie. Umiestnili ju na kvetinovú výzdobu, ktorá bola sčasti v tvare japonskej vlajky. Kvety na oltár, nad ktorým visel veľký Abeho portrét, položili viacerí členovia cisárskej rodiny odetí v čiernom.Expremiér bol spopolnený po súkromnom pohrebe už niekoľko dní po svojej smrti. Súčasťou pohrebu bolo aj 19 sálv z diel, hudba vojenskej kapely a minúta ticha. Nasledovala videoretrospektíva z Abeho politického života.Počas poslednej rozlúčky predniesli smútočné prejavy viacerí politici vrátane súčasného premiéra Fumia Kišidu a bývalého predsedu vlády Jošihideho Sugu, ktorí zdôraznili jeho globálne zásluhy. Suga ocenil Abeho úspechy vo vzťahu so Severnou Kóreou čo sa týka kampane za návrat unesených Japoncov či úsilie na poli zahraničnej politiky, pričom menoval napríklad dohodu o Transpacifickom partnerstve.povedal počas 12-minútového prejavu premiér Kišida.Na pohrebe sa zo zahraničných hostí zúčastnili napríklad viceprezidentka USA Kamala Harrisová, bývalý britská premiérka Theresa Mayová, indický premiér Naréndra Módí či austrálsky premiér Anthony Albanese.Niekoľko hodín pred začiatkom ceremónie prišlo položiť kvetinové dary viac ako 10.000 smútiacich, pričom mnohí z nich čakali v rade aj tri hodiny. V Tokiu boli počas pohrebu Abeho v platnosti prísne bezpečnostné opatrenia a bolo rozmiestnených mnoho policajtov v uniformách.Abeho zastrelil bývalý vojak 8. júla počas predvolebného mítingu v meste Nara. Atentátnik uviedol, že Abeho zabil z nenávisti ku kontroverznej Cirkvi zjednotenia, známej aj ako Munova sekta. Tvrdil, že jeho matka doviedla jeho rodinu na mizinu finančnými darmi tejto sekte, s ktorou bol Abe prepojený.Štátne pohreby v Japonsku sú tradične vyhradené len pre cisárov. Rozhodnutie o podobnej pocte pre Abeho, najdlhšie slúžiaceho premiéra v moderných dejinách Japonska, prijala vláda bez súhlasu parlamentu a niektorí právnici spochybňujú zákonnosť takéhoto postupu.