Japonsko si pripomína 75. výročie kapitulácie v druhej svetovej vojne

Tokio 15. augusta (TASR) - Japonsko si v sobotu pripomenulo 75. výročie svojej kapitulácie v druhej svetovej vojne. Cisár Naruhito pri tejto príležitosti vyjadril "hlbokú ľútosť" nad konaním svojej krajiny počas vojny, keď vystúpil na výročnej oficiálnej ceremónii obmedzenej v dôsledku koronavírusovej pandémie. Informovala o tom agentúra AP.



Naruhito prisľúbil reflexiu o vojnových udalostiach a vyjadril nádej, že takáto tragédia sa už nikdy nezopakuje. Neobjavili sa však správy o ospravedlnení premiéra Šinzóa Abeho, ktorý sa poďakoval za obete padlých Japoncov, no nespomenul vojnové utrpenie susedných krajín.



"Uvažujúc o našej minulosti a majúc na pamäti pocity hlbokej ľútosti, skutočnej dúfam, že skaza vojny sa už nikdy nezopakuje," povedal Naruhito v krátkom prejave na podujatí v Tokiu, ktoré sa konalo pri príležitosti výročia oznámenia o japonskej kapitulácii z 15. augusta 1945. Japonsko oficiálne podpísalo bezpodmienečnú kapituláciu následne 2. septembra 1945.



Približne 500 účastníkov - oproti 6200 zúčastneným z minulého roka - si pripomenulo obete minútou ticha. Na podujatí boli povinné rúška, pričom účastníci nespievali štátnu hymnu.



Naruhito prisľúbil kráčať v šľapajach svojho otca Akihita, ktorý zasvätil svoje tri desaťročia na tróne náprave za vojnu vedenú v mene cisára Hirohita, starého otca súčasného panovníka, píše AP.



Abe sa podľa agentúry od nástupu do funkcie v decembri 2012 čoraz viac snažil zakrývať brutálnu minulosť Japonska. V prejavoch pri príležitosti 15. augusta sa neospravedlnil za vojnové činy svojej krajiny, čo bolo predtým takmer 20 rokov tradíciou japonských premiérov.



V tohtoročnom vystúpení sa Abe zameral na domáce záležitosti a vyhlásil, že mier, ktorému sa dnes Japonsko teší, je vybudovaný na obetiach tých, ktorí zomreli vo vojne. Prisľúbil, že Japonsko bude rozmýšľať o lekciách z minulosti a nezopakuje vojnovú devastáciu.



Abe nenavštívil kontroverznú svätyňu Jasukuni, zasvätenú japonským obetiam vojny, ku ktorým však tiež patria usvedčení vojnoví zločinci. Prostredníctvom poslanca do nej len poslal obetný dar, čo bolo gesto zamerané proti rozhnevaniu Čínu a Južnej Kórey, ktoré svätyňu Jasukuni považujú za symbol militarizmu Japonska. Abe túto svätyňu naposledy navštívil v decembri 2013.



Štyria členovia Abeho vládneho kabinetu však v sobotu do Jasukuni zavítali - ako prví ministri za štyri roky. Patril k nim minister životného prostredia Šindžiró Koizumi, syn expremiéra Džuničira Koizumiho, ktorý svätyňu navštevoval opakovane pri rôznych príležitostiach.