Japonsko si pripomína výročie svojej kapitulácie
Ku kapitulácii, ktorá definitívne ukončila druhú svetovú vojnu, Japonsko donútili spojenci zhodením atómových bômb na Hirošimu a Nagasaki.
Autor TASR
Tokio 15. augusta (TASR) - Japonsko si v piatok pripomenulo 80. výročie svojej kapitulácie v druhej svetovej vojne. Do svätyne Jasukuni, ktorú ázijskí susedia Japonska považujú za symbol jeho vojnovej agresie, prišli v tento deň tisíce ľudí.
Ako informovala agentúra Reuters, medzi návštevníkmi bol aj najmenej jeden člen vlády – minister poľnohospodárstva Šindžiró Koizumi, ako aj niekoľko poslancov ultrakonzervatívnej nacionalistickej strany Sanseitó.
V reakcii na to vláda Južnej Kórey označila ministrovu návštevu svätyne za glorifikáciu japonskej vojnovej agresie a uctievanie vojnových zločincov.
Šintoistická svätyňa Jasukuni je zasvätená vojakom aj civilistom, ktorí od polovice 19. storočia prišli o život v boji za japonského cisára. Na jej zozname je takmer 2,5 milióna mien vrátane 14 vojnových zločincov, preto občasné návštevy japonských politikov vo svätyni vyvolávajú protesty Číny, Južnej Kórey a ďalších ázijských krajín, ktoré počas druhej svetovej vojny čelili japonskej agresii.
Minister Koizumi však v piatok pred novinármi vyhlásil, že „je dôležité nikdy nezabudnúť prejaviť úctu tým, ktorí obetovali svoje životy za svoju krajinu, bez ohľadu na to, o aký národ ide“.
Susedné ázijské štáty vnímajú návštevy japonských politikov vo svätyni Jasukuni ako dôkaz, že Japonsko dostatočne neprehodnotilo svoju militaristickú a kolonialistickú minulosť. Úradujúci japonskí premiéri sa preto takýmto návštevám spravidla vyhýbajú. V roku 2013 toto nepísané pravidlo porušil vtedajší premiér Šinzó Abe, čím vyvolal rozhorčenie Číny a Južnej Kórey i neobvyklú kritiku zo strany USA.
Úradujúci japonský premiér Šigeru Išiba si v piatok uctil obete vojny v Tokiu na spomienkovom obrade v prítomnosti cisára Naruhita.
Ku kapitulácii, ktorá definitívne ukončila druhú svetovú vojnu, Japonsko donútili spojenci zhodením atómových bômb na Hirošimu a Nagasaki.
Odvahu vojnových veteránov a civilistov, ktorí za ukončenie druhej svetovej vojny zaplatili svojím životom, ocenil v piatok aj britský kráľ Karol III.
Britský premiér Keir Starmer vo štvrtok v prejave k vojnovým veteránom spomenul aj ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorého tento týždeň prijal v Londýne a ktorý podľa neho „bojuje za rovnaké hodnoty, za aké ste bojovali vy“.
„Naša krajina má veľký dlh voči tým, ktorí bojovali za lepšiu budúcnosť, aby sme mohli mať slobodu a život, aký si užívame dnes,“ dodal Starmer. „Túto obeť si musíme uctiť s každou novou generáciou,“ vyhlásil.
Spojené kráľovstvo si v piatok koniec druhej svetovej vojny pripomína aj spomienkovou bohoslužbou v Národnom pamätnom arboréte. Pozvali na ňu desiatky veteránov vo veku od 96 do 105 rokov, ktorí svojho času slúžili vo východnej Ázii a Tichomorí.
