Silný dážď bráni v Japonsku záchranným akciám po tragických záplavách

Tokio 6. júla (TASR) - Silné prívalové dažde v Japonsku komplikujú záchranné akcie desiatkam tisícom záchranárov pátrajúcich po ľuďoch, ktorí prežili záplavy a zosuvy pôdy, čo v sobotu postihli najmä juhozápad krajiny.



Miestne úrady sa obávajú, že víkendové záplavy si vyžiadali najmenej 50 obetí, sumarizuje agentúra AFP. Podľa ďalšej agentúry, americkej Associated Press, je potvrdených 40 obetí a desať ľudí je stále nezvestných.



Napriek tomu, že sa dážď oslabil, voda zaplavila mnohé cesty a mosty, čím odrezala ľudí v izolovaných komunitách od pomoci.



Úrady predpokladajú, že najmenej 14 ľudí pravdepodobne zahynulo v opatrovateľskom domove v prefektúre Kumamoto. Pohotovostným službám sa však za pomoci miestnych v raftových člnoch podarilo zachrániť 50 zamestnancov a obyvateľoch zariadenia.



Záchranná skupina v zložení 40.000 policajtov, hasičov, členov pobrežnej hliadky a vojakov zachránila doteraz 800 ľudí, povedal hovorca japonskej vlády Jošihide Suga. Dodal však, že približne 4600 domácností je stále bez elektriny a 7000 bez vody.



"Pre silný dážď sme boli nútení zrušiť niektoré núdzové lety helikoptérami ponad oblasť katastrofy," vyjadril sa pre AFP jeden z predstaviteľov postihnutého Kumamota.



V Japonsku je v súčasnosti obdobie dažďov, ktoré často spôsobuje povodne a zosuvy pôdy. Klimatická zmena taktiež zohráva rolu. Teplá atmosféra zadržiava viac vody, čím sa zvyšuje riziko a následne intenzita záplav spôsobených silnými dažďami, vysvetľuje AFP.



Silné dažde by v Japonsku mali pokračovať až do utorka. Japonský meteorologický ústav JMA odporučil takmer pol miliónu ľudí na juhozápade krajiny, aby sa z povodňami ohrozených území radšej dočasne vysťahovali.