Japonsko smúti za zosnulým módnym návrhárom Kenzóom Takadom

Tokio 5. október (TASR) - Obyvatelia Japonska smútili v pondelok za známym módnym návrhárom a Kenzóom Takadom, ktorý v nedeľu vo veku 81 rokov podľahol komplikáciám spôsobeným ochorením COVID-19, informuje agentúra AFP.



Francúzsko-japonský módny návrhár bol zakladateľom svetoznámej módnej značky Kenzo. Pochádzal z Japonska, ale svoju kariéru rozvinul až po presťahovaní do Paríža.



Hlboký zármutok nad smrťou Kenzóa Takadu vyjadrila v pondelok aj vláda v Tokiu. Zosnulý návrhár podľa nej šíril "japonské umenie a kultúru po celom svete".



Takada sa narodil v roku 1939 do rodiny hoteliérov. Študoval na japonskej odevnej škole Bunka Fashion Colleage a v roku 1965 odišiel do Paríža, kde sa stal prvým japonským návrhárom, ktorý sa presadil na francúzskej módnej scéne. Jeho návrhy boli známe najmä vďaka charakteristickým kvetinovým vzorom a tigrím hlavám.



Z módneho priemyslu Takada odišiel v roku 1999, šesť rokov po tom, ako predal značku Kenzo francúzskemu odevnému koncernu LVMH. Aj potom však pracoval na jednorazových módnych projektoch, napríklad dizajnovej kolekcie predstavenej začiatkom tohto roka.