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Japonsko sprísni skúšky pre vodičov nad 75 rokov
Počet smrteľných dopravných nehôd spôsobených vodičmi nad 75 rokov v Japonsku stúpa napriek celkovému klesajúcemu trendu, čo odzrkadľuje rastúci podiel starších ľudí v populácii.
Autor TASR
Tokio 3. septembra (TASR) - Japonsko od budúceho roka sprísni praktické skúšky pre vodičov starších ako 75 rokov, ktorí sa v minulosti dopustili dopravných priestupkov. Cieľom je znížiť počet nehôd spôsobených najmä zámenou plynového a brzdového pedála, oznámila vo štvrtok tamojšia polícia. TASR sa odvoláva na správu agentúry AFP.
Počet smrteľných dopravných nehôd spôsobených vodičmi nad 75 rokov v Japonsku stúpa napriek celkovému klesajúcemu trendu, čo odzrkadľuje rastúci podiel starších ľudí v populácii.
Vodiči budú musieť v rámci praktickej skúšky okrem súčasných piatich disciplín absolvovať aj manéver zmeny smeru. Ten má preveriť, či dokážu správne používať plynový a brzdový pedál. Medzi súčasné požiadavky patrí napríklad úplné zastavenie vozidla.
Zmena reaguje na údaje, podľa ktorých súčasná povinná skúška zručností zavedená v roku 2022 dostatočne neznižuje počet nehôd. Vodiči nad 75 rokov, ktorí sa už v minulosti dopustili dopravných priestupkov, podľa polície naďalej spôsobujú viac ako dvojnásobný počet nehôd v porovnaní s vodičmi v rovnakom veku bez predchádzajúcich priestupkov, hoci skúšku úspešne absolvovali.
Počet smrteľných dopravných nehôd spôsobených vodičmi nad 75 rokov v Japonsku stúpa napriek celkovému klesajúcemu trendu, čo odzrkadľuje rastúci podiel starších ľudí v populácii.
Vodiči budú musieť v rámci praktickej skúšky okrem súčasných piatich disciplín absolvovať aj manéver zmeny smeru. Ten má preveriť, či dokážu správne používať plynový a brzdový pedál. Medzi súčasné požiadavky patrí napríklad úplné zastavenie vozidla.
Zmena reaguje na údaje, podľa ktorých súčasná povinná skúška zručností zavedená v roku 2022 dostatočne neznižuje počet nehôd. Vodiči nad 75 rokov, ktorí sa už v minulosti dopustili dopravných priestupkov, podľa polície naďalej spôsobujú viac ako dvojnásobný počet nehôd v porovnaní s vodičmi v rovnakom veku bez predchádzajúcich priestupkov, hoci skúšku úspešne absolvovali.