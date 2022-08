Japonsko spustilo súťaž zameranú na zvýšenie konzumácie alkoholu

Tokio 18. augusta (TASR) - Japonská vláda spustila celoštátnu súťaž, v ktorej majú mladí dospelí priniesť nápady, ako povzbudiť Japoncov, aby pili viac alkoholu. Výrazne totiž klesol príjem štátneho rozpočtu z daní za alkohol, pretože mladí ľudia pijú menej ako staršie generácie. Vo štvrtok o tom informoval portál britského denníka The Guardian.



Kampaň nazvaná Sláva saké!, ktorú vedie Národný daňový úrad (NTA), žiada ľudí vo veku 20 až 39 rokov, aby prišli s návrhmi, ako pomôcť oživiť popularitu alkoholických nápojov.



Súťaž bude trvať do 9. septembra a ľudia majú vymyslieť "nové produkty a recepty", ako aj spôsoby podpory domáceho pitia alkoholu.



Podľa NTA konzumácia alkoholu v Japonsku klesla z priemerných 100 litrov ročne na osobu v roku 1995 na 75 litrov v roku 2020. To sa prejavuje aj v štátnom rozpočte, ktorý má deficit v prepočte vyše 345 miliárd eur.



"Keď sa práca z domu využívala aj po období covidovej krízy, zrejme si mnoho ľudí položilo otázku, či musia stále udržiavať zvyk popíjania s kolegami, aby s nimi posilnili kontakty a vzťahy," uviedol predstaviteľ daňového úradu pre jedny anglicky písané noviny. "Ak ´nový normál´ zapustí korene, bude to pre príjmy z daní protivietor," dodal.



Obzvlášť prudký pokles nastal v konzumácii piva, predaj klesol o 20 percent na menej než 1,8 miliardy litrov, píše Guardian.



Japonské ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že dúfa, že kampaň bude ľuďom pripomínať aj to, že treba piť iba "primerané množstvo alkoholu".



Finalisti súťaže budú pozvaní na slávnostné odovzdávanie cien v Tokiu 10. novembra a daňový úrad oznámil, že pomôže komercionalizácii nápadov víťaza.