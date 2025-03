Starší vodič zrazil štyri dievčatá, jedno zomrelo

Tokio 24. marca (TASR) - Pri dopravnej nehode v japonskom meste Hamamacu zomrelo v pondelok jedno dievča a ďalšie tri deti utrpeli zranenia, uviedli tamojšie úrady. Sedemdesiatosemročného vodiča vozidla japonská polícia zadržala, píše TASR na základe správy agentúry AP.



Všetky obete nehody sú školopovinné dievčatá mladšie ako 10 rokov. Jedno z nich je podľa japonských predstaviteľov zranené vážne a ďalšie dve neutrpeli život ohrozujúce zranenia.



K nehode došlo v meste Hamamacu, vzdialeného od Tokia asi 250 kilometrov. Vodiča japonská polícia zadržala pre údajnú nedbanlivosť po tom, ako pravdepodobne vošiel do pešej zóny na jednoprúdovej ulici a zozadu narazil do detí. Na televíznych záberoch bolo podľa AP v blízkosti auta vidieť poškodené bicykle.



Vodič sa k nehode a zraneniu detí priznal, no uviedol, že si nepamätá, ako k tomu došlo, uviedla japonská polícia.