Japonci odložili štart nosnej rakety H3 pre nepriaznivé počasie

Tokio 13. februára (TASR) - Japonská vesmírna agentúra JAXA v utorok odložila štart nosnej rakety novej generácie typu H3, ktorý bol naplánovaný na štvrtok. Ako dôvod uviedla očakávané nepriaznivé počasie. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



"Rozhodli sme sa štart odložiť, pretože sa v ten deň predpokladá zhoršenie počasia," uviedla JAXA s tým, že nový dátum oznámi, keď o ňom rozhodne.



Raketa H3 mala pôvodne odštartovať vo štvrtok z ostrova Tanegašima na juhu Japonska. Považuje sa za flexibilného a nákladovo efektívneho nástupcu modelu H-IIA predstaveného v roku 2001.



JAXA sa prvýkrát pokúsila o štart tejto rakety vlani vo februári, no neuspela pre problémy so zapaľovaním. Opäť sa o to pokúsila v marci, no k zlyhaniu došlo krátko po štarte rakety z vesmírneho centra.



Japonsku sa v januári tohto roku podarilo úspešné pristátie modulu SLIM na Mesiaci. Tento modul má potvrdiť prítomnosť vody na Mesiaci, ktorá by sa mohla v budúcnosti stať kľúčom k vybudovaniu lunárnych základní.