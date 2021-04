Strana japonského premiéra Sugu utrpela porážku v doplňujúcich voľbách

Tokio 26. apríla (TASR) – Kandidáti podporovaní opozičnými stranami získali v nedeľných doplňujúcich parlamentných voľbách v Japonsku všetky tri kreslá, o ktoré sa bojovalo. Informovala o tom v pondelok agentúra DPA s tým, že táto skutočnosť je vnímaná ako politický úder pre vládnucu stranu japonského premiéra Jošihida Sugu.



Výsledky doplňujúcich volieb podľa agentúry AP odrážajú nespokojnosť japonských voličov so škandálmi okolo vládnucej Liberálnodemokratickej strany (LDP) ako aj so spôsobom, ako vláda pristupuje k pandémii nového koronavírusu.



Samotný premiér Suga uviedol, že ich berie vážne. „Výsledky volieb prijímam s pokorou ako rozsudok ľudí," povedal v pondelok novinárom. Dodal, že vláda výsledky podrobí ďalšiemu skúmaniu, aby napravila, čo „je potrebné napraviť".



Doplňujúce voľby sa týkali celkovo troch kresiel, z toho jedného v dolnej a dvoch v hornej komore japonského parlamentu. Kandidáti súperili o kreslo vo volebných obvodoch v Nagane, Hirošime a na ostrove Hokkaido. Išlo o prvé významnejšie hlasovanie od polovice septembra, keď sa Suga ujal premiérskeho postu, uvádza AP.



Dve kreslá sa uvoľnili po odchode poslancov vládnucej strany, ktorí na svoje funkcie rezignovali pre škandály týkajúce sa úplatkárstva. Tretie miesto ostalo prázdne po smrti opozičného poslanca, ktorý v decembri podľahol ochoreniu COVID-19. Všetky tri kreslá získali kandidáti podporovaní hlavnou opozičnou Ústavno-demokratickou stranou (CDP).



Hlasovanie je vnímané ako "lakmusový test" pre Sugu, ktorému sa funkčné obdobie v úrade premiéra končí 30. septembra, pričom musí vyhlásiť voľby do dolnej komory parlamentu, a to ešte pred 21. októbrom, kedy vypršia mandáty súčasným poslancom, uvádza AP.



Suga vo funkciách predsedu vlády i vládnej Liberálnodemokratickej strany vystriedal Šinzóa Abeho, ktorý odstúpil koncom vlaňajšieho augusta zo zdravotných dôvodov. Spočiatku sa nový premiér tešil vysokej, približne 70-percentnej, podpore voličov. Jeho popularita však klesla pre sériu korupčných škandálov v jeho strane, ako aj v dôsledku kritiky súvisiacej so zvládaním pandémie nového koronavírusu, respektíve pomalou vakcináciou obyvateľstva.



Očkovať sa v Japonsku začalo v polovici februára, pričom do uplynulého štvrtka bolo zaočkovaných podľa oficiálnych údajov len 0,7 percenta populácie, uvádza DPA.



Suga vyhlásil pred pár dňami núdzový stav v Tokiu a ďalších troch prefektúrach na západe krajiny, a to z dôvodu nárastu počtu prípadov infekcie. Bary a reštaurácie zároveň vyzval, aby upustili od predaja alkoholu a ponúkania karaoke zábavy. Japonsko však naďalej pokračuje v prípravách na Letné olympijské hry, ktoré sa majú začať 23. júla. Odborníci pritom upozorňujú na riziko, že na hrách dôjde k rozsiahlemu šíreniu nákazy, približuje DPA.



Agentúra AP dodáva, že napriek výsledkom nedeľného hlasovania je budúca zmena vo vedení krajiny nepravdepodobná, keďže opozičné strany nie sú vnímané ako dostatočne životaschopná alternatíva.