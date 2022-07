Telo expremiéra Abeho previezli späť do Tokia

Tokio 9. júla (TASR) - Telo bývalého japonského premiéra Šinzóa Abeho previezli v sobotu späť do metropoly Tokio. Abe bol v piatok zastrelený počas prejavu v rámci predvolebnej kampane na v meste Nara. TASR správu prevzala z agentúry AP a stanice CNN.Kolóna sprevádzajúca pohrebné vozidlo s telom expremiéra dorazila do jeho rezidencie v japonskej metropole, kde už čakali členovia jeho vládnucej Liberálnodemokratickej strany (LDP), aby mu prejavili úctu. Očakáva sa, že v popoludňajších hodinách príde vzdať úctu Abemu aj úradujúci premiér Fumio Kišida.Japonské médiá uviedli, že v pondelok sa uskutoční nočné bdenie pri tele mŕtveho a pohreb Abeho bude pravdepodobne v utorok.Atentátnik Jamagami Tecuja v piatok podomácky vyrobenou zbraňou dvakrát odzadu vystrelil na japonského expremiéra v meste Nara počas jeho prejavu v rámci kampane pred nedeľňajšími voľbami do hornej komory japonského parlamentu. Po zadržaní ako motív činu uviedol svoju nespokojnosť s Abem.Tecuja vypovedal, že prechovával nenávisť voči istej náboženskej skupine a skutok spáchal, lebo sa domnieval, že bývalý premiér Abe bol na túto organizáciu napojený. O akú skupinu ide, nie je zatiaľ známe.Tamojšia vláda oznámila, že voľby do hornej komory japonského parlamentu sa budú napriek útoku konať v pôvodnom termíne v nedeľu. Zavraždenie Abeho šokovalo krajinu a vyvolalo pochybnosti, či bola jeho bezpečnosť primeraná, píše AP. Podľa médií má Národný policajný úrad v úmysle prehodnotiť svoje opatrenia na ochranu prominentných osôb.