Japonské úrady zavedú online rezervácie pre výstup na horu Fudži

Tokio 13. mája (TASR) - Japonské úrady v rámci obmedzenia nadmernej turistiky na aktívnej sopke Fudži, v pondelok ohlásili zavedenie online rezervačného systému pre najobľúbenejšiu trasu na najvyššiu horu krajiny. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Fudži býva počas letnej turistickej sezóny čoraz viac preplnená, čo vyvoláva obavy o bezpečnosť návštevníkov a poškodenie životného prostredia.



S cieľom znížiť preťaženie na trase Jošida prefektúra Jamanaši plánuje obmedziť denný počet vstupov na 4000 ľudí. Každý z nich pri registrácii bude platiť v prepočte 12 eur.



Aby sa však vyriešili obavy niektorých návštevníkov, že po dosiahnutí denného limitu budú odmietnutí, tento rok sa po prvýkrát zavedú aj online rezervácie. Systém zaručí ľuďom vstup cez novú bránu, "čo im umožní plánovať cestu dopredu", povedal predstaviteľ regionálnej vlády Kacuhiro Iwama.



Online rezervácie na turistickú sezónu od júla do septembra sa otvoria 20. mája. Každý deň bude voľných najmenej 1000 miest pre vstup priamo na mieste.



Fudži je väčšinu roka pokrytá snehom, ale v lete sa na jej strmé skalnaté svahy vydáva viac ako 220.000 návštevníkov. Mnoho z nich vystupuje nahor v noci, aby videli východ slnka. Niektorí sa pokúšajú dosiahnuť vrchol v nadmorskej výške 3776 metrov bez zastávky, čím si môžu privodiť zdravotné problémy.



Turisti prúdia aj do okolitých oblastí, aby zachytili túto majestátnu horu, ktorá je považovaná za symbol Japonska, ale jej popularita je pre miestnych obyvateľov príťažou.



Ľudia, ktorí pracujú a bývajú v okolí, sa sťažujú na to, že väčšinou zahraniční turisti vnikajú na cudzie pozemky, odhadzujú odpadky a nebezpečne prechádzajú cez ulice, aby získali dokonalé zábery hory pre sociálne siete.



Do Japonska cestuje rekordný počet zahraničných turistov, ktorých počet v marci prvýkrát prekročil tri milióny za mesiac.