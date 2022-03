Japonsko uvalí sankcie ruským oligarchom a bieloruským predstaviteľom

Tokio 3. marca (TASR) - Japonský premiér Fumio Kišida vo štvrtok oznámil, že jeho krajina uvalí sankcie na ruských oligarchov a bieloruských predstaviteľov vrátane prezidenta Alexandra Lukašenka a dôvodom je invázia Ruska na Ukrajine. Informovala o tom americká spravodajská televízia CNN.



Kišida vo štvrtok na tlačovej konferencii povedal, že Japonsko zmrazí majetky ruských oligarchov. Už v nedeľu vláda rozhodla aj o tom, že dočasne zmrazí finančné prostriedky ruského prezidenta Vladimira Putin a ďalších kľúčových vládnych predstaviteľov.



Japonsko tiež zakáže finančné transakcie so siedmimi veľkými ruskými bankami, okrem toho už obmedzilo transakcie s ruskou centrálnou bankou a ešte viac sprísnilo export medzinárodne kontrolovaných tovarov a polovodičov.



"Aj my sme, spolu so západnými krajinami, dnes podnikli potrebné domáce opatrenia na izolovanie Ruska od medzinárodného finančného systému a globálnej ekonomiky," povedal Kišida vo štvrtok novinárom.



Japonsko uvalí sankcie aj na Bielorusko a jeho vysokopostavených predstaviteľov vrátane prezidenta Lukašenka, pretože táto krajina podporuje vojenskú agresiu Ruska, oznámil Kišida. A odsúdil Bielorusko za to, že umožňuje ruským vojakom pohybovať sa cez svoje územie a vstupovať odtiaľ na Ukrajinu.



Spojené štáty, Spojené kráľovstvo a Európska únia už tiež zaviedli sankcie proti bieloruským jednotlivcom a subjektom za účasť ich krajiny na agresii Ruska proti Ukrajine, pripomenula CNN.