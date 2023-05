Japonsko uvalilo na Rusko nové sankcie

Tokio 26. mája (TASR) - Japonsko oznámilo v piatok nové sankcie, ktoré sa rozhodlo uvaliť na Rusko v súvislosti s jeho inváziou na Ukrajinu. Terčom nových opatrení je ruská armáda, stavebný aj strojárenský priemysel. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Mnohé krajiny uvalili rozsiahle sankcie na Rusko už bezprostredne po vypuknutí invázie z vlaňajšieho februára, zo strany Kyjeva a jeho spojencov však zaznievajú čoraz silnejšie výzvy na tvrdšie opatrenia voči Moskve.



Najnovšie japonské sankcie nasledujú po summite G7, ktorý prebiehal minulý týždeň v Hirošime. Lídri najvyspelejších ekonomík sveta sa na ňom dohodli, že "Rusko zbavia technológií, priemyselných zariadení a služieb, ktoré podporujú jeho vojnovú mašinériu".



Nové japonské sankcie zahŕňajú "zmrazenie aktív ruských jednotlivcov a skupín, zákaz vývozu tovaru do ruských organizácií prepojených s armádou, ako aj zákaz vývozu stavebných a inžinierskych služieb do Ruska," povedal hovorca japonskej vlády.



Zmrazenie aktív sa týka 17 osôb a 78 skupín vrátane vysokopostavených vojenských predstaviteľov. Medzi 80 organizáciami, na ktoré sa zase vzťahujú vývozné obmedzenia, je napríklad aj ruský mobilný operátor MegaFon.



Hovorca japonskej vlády zároveň skritizoval novú dohodu o rozmiestnení ruských taktických jadrových zbraní do Bieloruska, ktorá podľa neho prispeje k ďalšej eskalácii napätia. Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko vo štvrtok uviedol, že Moskva už začala s presunom týchto zbraní na územie jeho krajiny.



"Japonsko, ktoré ako jediná krajina utrpelo počas (druhej svetovej) vojny bombardovanie atómovými bombami, nemôže nikdy tolerovať ruskú hrozbu jadrovými zbraňami, nehovoriac o ich použití," uviedol hovorca.