Japonsko uvaľuje na Rusko ďalšie sankcie

Tokio 10. januára (TASR) - Japonsko v piatok schválilo ďalšie sankcie proti Rusku v súvislosti s jeho inváziou na Ukrajinu. Krajina tak zmrazí aktíva celkovo 33 organizáciám a 12 osobám, zakáže export tovaru 53 organizácií z viacerých krajín vrátane Ruska a Číny a obmedzí položky, ktoré sa do Ruska budú vyvážať. Sankcie začnú platiť 23. januára, píše TASR podľa správy agentúry AP a denníka The Japan Times.



Tieto kroky "majú prispieť k medzinárodnému úsiliu o mier", uviedol na tlačovej konferencii hlavný tajomník japonskej vlády Jošimasa Hajaši.



Medzi jednotlivcov, ktorých sa sankcie týkajú, patrí podľa The Japan Times aj jeden severokórejský občan. K sankcionovaným organizáciám pridalo Tokio údajne aj tri banky z Ruska, jednu zo Severnej Kórey a jednu z Gruzínska, píše AP.



Japonská vláda tiež schválila zoznam 335 položiek, ktoré sa do Ruska nebudú môcť vyvážať. Japonské ministerstvo obchodu a priemyslu uviedlo, že tento zoznam zahŕňa motory a iné súčasti vozidiel, bicykle s pomocným motorom, komunikačné a akustické zariadenia, mechanické nástroje a ventily. Podľa Hajašiho je cieľom predísť posilneniu ruskej priemyselnej a vojenskej základne.



Dodatočné sankcie a obmedzenia vývozu zo strany Japonska sú v súlade so snahou skupiny siedmich najvyspelejších krajín sveta (G7) zabrániť Rusku obchádzať sankcie s pomocou tretích krajín.



"Japonsko bude naďalej spolupracovať s medzinárodným spoločenstvom vrátane svojich partnerov z G7," povedal Hajaši.