Japonsko uvoľní prísne obmedzenia pre zahraničných turistov

New York 22. septembra (TASR) - Japonsko vo štvrtok avizovalo, že uvoľní prísne opatrenia pre zahraničných turistov zavedené počas pandémie koronavírusu. Krajina tak po dva a pol roku opätovne otvára svoje hranice, informovali agentúry AFP a AP.



"Japonsko konečne opäť otvorí hranice," napísal na sociálnej sieti Twitter japonský minister pre digitalizáciu Taró Kóno pred prejavom tamojšieho premiéra Fumia Kišidu v New Yorku.



Kišida následne na tlačovej konferencii potvrdil, že prísne reštrikcie pre zahraničných návštevníkov prichádzajúcich do Japonska uvoľnia počas budúceho mesiaca, a to prvýkrát od začiatku pandémie koronavírusu, pripomína AP.



Japonský premiér spresnil, že v krajine budú od 11. októbra vítaní aj turisti cestujúci samostatne, nielen v skupinách.



Zrušené bude tiež ohraničenie počtu turistov, ako aj nové vízové požiadavky, ktoré boli uvedené do platnosti počas pandémie.