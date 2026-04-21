Japonsko uvoľňuje obmedzenia na vývoz zbraní
Vláda premiérky Sanae Takaičiovej k tomuto kroku pristúpila v situácii, keď Japonsko v dôsledku bezpečnostných výziev v regióne posilňuje svoje ozbrojené sily.
Autor TASR
Tokio 21. apríla (TASR) - Japonská vláda v noci na utorok uvoľnila desaťročia platné obmedzenia na vývoz zbraní s cieľom umožniť ich predaj do zahraničia. V noci na utorok to potvrdil hovorca vlády Minoru Kihara. Informovali o tom agentúry AFP a AP, podľa ktorých ide o zásadnú zmenu postoja Japonska, ktoré od konca druhej svetovej vojny presadzuje pacifizmus, píše TASR.
Vláda premiérky Sanae Takaičiovej k tomuto kroku pristúpila v situácii, keď Japonsko v dôsledku bezpečnostných výziev v regióne posilňuje svoje ozbrojené sily. Nakupuje rakety, stíhačky aj drony, ktoré sú podľa vlády potrebné na odstrašenie susednej Číny.
„Tieto rozhodnutia boli prijaté v čase, keď sa bezpečnostná situácia v okolí našej krajiny mení čoraz rýchlejším tempom, a ich cieľom je zaistiť bezpečnosť Japonska a zároveň ešte viac prispieť k mieru a stabilite v regióne a v medzinárodnom spoločenstve,“ povedal Kihara na tlačovej konferencii.
Japonsko doteraz mohlo exportovať iba vojenský materiál nesmrtiaceho charakteru ako napríklad zariadenia určené na pátranie, záchranu, prepravu, monitorovanie alebo odstraňovanie mín.
„V súčasnosti si žiadny štát nedokáže sám o sebe zabezpečiť svoj mier a bezpečnosť,“ uviedla Takaičiová na sieti X, podľa ktorej „vďaka tejto zmene bude v zásade možné previesť všetky obranné prostriedky“. Predaj bude obmedzený na krajiny, ktoré s Japonskom podpísali dohody o ochrane utajovaných informácií týkajúcich sa obranného vybavenia a technológií.
Export však bude aj naďalej prísne preverovaný a predaj zbraní nebude povolený krajinám vo vojnovom konflikte. Vláda si však vyhradzuje právo na výnimku, ak to bude nevyhnutné pre národnú bezpečnosť.
Podľa zdrojov agentúry Reuters už viacero krajín prejavilo záujem o nákup japonských zbraní. Jednou z prvých dohôd by mohol byť vývoz použitých vojnových lodí do Filipín.
Zástancovia zrušenia obmedzenia exportu tvrdia, že táto zmena by mala ďalej integrovať Tokio do medzinárodného dodávateľského reťazca a prehĺbiť obranné, diplomatické a hospodárske vzťahy s partnerskými krajinami. U časti japonskej spoločnosti však vyvolalo obavy, pričom kritici obviňujú Takaičiovú z podkopávania dedičstva pacifizmu.
Tokio si od tohto kroku sľubuje aj posilnenie svojho priemyslu a rozšírenie výrobných kapacít, ktoré by mohlo využiť v prípade vojenskej krízy. Domáci dodávatelia ako Mitsubishi Heavy Industries síce dokážu vyrábať moderné systémy vrátane ponoriek, stíhacích lietadiel a rakiet, no už desaťročia sú závislí od malých objednávok zo strany ich jediného zákazníka, ktorým je japonská vláda.
Vláda premiérky Sanae Takaičiovej k tomuto kroku pristúpila v situácii, keď Japonsko v dôsledku bezpečnostných výziev v regióne posilňuje svoje ozbrojené sily. Nakupuje rakety, stíhačky aj drony, ktoré sú podľa vlády potrebné na odstrašenie susednej Číny.
„Tieto rozhodnutia boli prijaté v čase, keď sa bezpečnostná situácia v okolí našej krajiny mení čoraz rýchlejším tempom, a ich cieľom je zaistiť bezpečnosť Japonska a zároveň ešte viac prispieť k mieru a stabilite v regióne a v medzinárodnom spoločenstve,“ povedal Kihara na tlačovej konferencii.
Japonsko doteraz mohlo exportovať iba vojenský materiál nesmrtiaceho charakteru ako napríklad zariadenia určené na pátranie, záchranu, prepravu, monitorovanie alebo odstraňovanie mín.
„V súčasnosti si žiadny štát nedokáže sám o sebe zabezpečiť svoj mier a bezpečnosť,“ uviedla Takaičiová na sieti X, podľa ktorej „vďaka tejto zmene bude v zásade možné previesť všetky obranné prostriedky“. Predaj bude obmedzený na krajiny, ktoré s Japonskom podpísali dohody o ochrane utajovaných informácií týkajúcich sa obranného vybavenia a technológií.
Export však bude aj naďalej prísne preverovaný a predaj zbraní nebude povolený krajinám vo vojnovom konflikte. Vláda si však vyhradzuje právo na výnimku, ak to bude nevyhnutné pre národnú bezpečnosť.
Podľa zdrojov agentúry Reuters už viacero krajín prejavilo záujem o nákup japonských zbraní. Jednou z prvých dohôd by mohol byť vývoz použitých vojnových lodí do Filipín.
Zástancovia zrušenia obmedzenia exportu tvrdia, že táto zmena by mala ďalej integrovať Tokio do medzinárodného dodávateľského reťazca a prehĺbiť obranné, diplomatické a hospodárske vzťahy s partnerskými krajinami. U časti japonskej spoločnosti však vyvolalo obavy, pričom kritici obviňujú Takaičiovú z podkopávania dedičstva pacifizmu.
Tokio si od tohto kroku sľubuje aj posilnenie svojho priemyslu a rozšírenie výrobných kapacít, ktoré by mohlo využiť v prípade vojenskej krízy. Domáci dodávatelia ako Mitsubishi Heavy Industries síce dokážu vyrábať moderné systémy vrátane ponoriek, stíhacích lietadiel a rakiet, no už desaťročia sú závislí od malých objednávok zo strany ich jediného zákazníka, ktorým je japonská vláda.