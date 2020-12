V dôsledku hustého sneženia uviazla v Japonsku na ceste tisícka áut

Tokio 18. decembra (TASR) – Približne 1000 vozidiel uviazlo v piatok v dôsledku výdatného sneženia na rýchlostnej ceste v japonskej prefektúre Niigata severne od metropoly Tokio. Stalo sa tak napriek tomu, že sneh odpratávali z ciest nasadení pracovníci po celú noc. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na japonské médiá.



Predstavitelia spoločnosti East Nippon Expressway, jedného z hlavných prevádzkovateľov rýchlostných ciest v Japonsku, v piatok ráno informovali, že na rýchlostnej ceste je stále uviaznutých 68 áut, no neskôr zistili, že na danom úseku cesty naďalej zostáva v snehu až približne 1000 vozidiel. Podľa televízie NHK najmenej troch ľudí previezli do nemocnice.



Do oblasti vo štvrtok večer vyslali desiatky vojakov, aby osobám v uviaznutých vozidlách poskytli potraviny, benzín, prikrývky a prenosné toalety. Premiér Jošihide Suga vo štvrtok uviedol, že prioritou vlády je zabezpečiť, aby boli všetci zdraví.



Japonská meteorologická služba predpovedala ďalšie sneženie na severe krajiny a v oblastiach na pobreží Japonského mora v priebehu piatka, pričom varovala pred lavínami a ďalšími narušením dopravy.



Japonsko tento týždeň zasiahla vlna chladného počasia. V dôsledku hustého sneženia sa v meste Minakami vytvorila snehová pokrývka hrubá 220 centimetrov a v meste Cunan mala 180 centimetrov.