Japonsko v pondelok rozhodne, či stav núdze predĺži až do konca mája

Tokio 3. mája (TASR) - Celkový počet úmrtí spojených s novým druhom koronavírusu dosiahol v Japonsku 530 a podľa oficiálnych údajov bolo naň pozitívne testovaných vyše 15.500 ľudí. Píše o tom agentúra DPA s odvolaním sa na informácie miestnych médií.



V nedeľu japonský minister pre hospodárstvo a fiškálnu politiku Jasutoši Nišimura oznámil, že vláda pripravuje plán zameraný na to, aby sa krajina už postupne začala čiastočne vracať do normálu - avšak len v prípade, ak budú v boji s epidémiou koronavírusu SARS-CoV-2 zaznamenané výraznejšie výsledky.



Malo by sa to najprv týkať znovuotvorenia parkov, múzeí a kníhkupectiev, ale aj ďalších verejných objektov.



V pondelok však japonský premiér Šinzó Abe ešte len po konzultácii s odborníkmi rozhodne, či aktuálny stav núdze predĺži do 31. mája, uviedla v nedeľu verejnoprávna stanica NHK.



Stav núdze, platný pre celé Japonsko, sa má v pôvodnom termíne skončiť v stredu 6. mája, keď sa v krajine vychádzajúceho slnka končí aj predĺžený sviatočný víkend.