STRATENÁ VYHLIADKOVÁ LOĎ: Nachádzalo sa na nej 26 ľudí

Tokio 23. apríla (TASR) – Vyhliadková loď s 26 ľuďmi na palube sa v sobotu stratila v rozbúrených vodách pri severnom Japonsku po tom, ako vyslala núdzové volanie a ohlásila, že sa potápa. Oznámila to tamojšia pobrežná stráž, informovala agentúra AP.



Záchranári nenašli žiadnych ľudí ani po siedmich hodinách intenzívneho pátrania, do ktorého sa zapojilo šesť hliadkovacích člnov a štyri lietadlá.



Loď s názvom Kazu 1 vyslala krátko po poludní miestneho času núdzové volanie, podľa ktorého malo plavidlo zaplavenú prednú časť a začalo sa nakláňať a potápať. V tom čase sa nachádzalo pri západnom pobreží polostrova Širetoko na severe ostrova Hokkaido.



S vyhliadkovou loďou odvtedy stratili kontakt, dodala pobrežná stráž s tým, že na palube bolo 24 pasažierov vrátane dvoch detí a dvaja členovia posádky.



V oblasti podľa miestnych rybárov pozorovali vysoké vlny a silný vietor. Japonské médiá informovali, že rybárske člny sa z dôvodu zlého počasia vrátili pred poludním do prístavov.



Polostrov Širetoko, na ktorom leží rovnomenný národný park, je od roku 2005 zaradený na zoznam svetového dedičstva UNESCO.