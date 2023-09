Japonsko varuje pred porušením zákazu zbrojných dohôd s KĽDR

Tokio 14. septembra (TASR) - Japonsko vo štvrtok varovalo pred porušením rezolúcií OSN zakazujúcich akékoľvek dohody so Severnou Kóreou, ktoré by sa týkali dodávok zbraní. Varovanie zaznelo o tom, čo sa šéf Kremľa Vladimir Putin v stredu stretol so severokórejským vodcom Kim Čong-unom a naznačil možnosť rozvoja vzájomnej vojenskej spolupráce, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



"S obavou sledujeme (tieto rokovania) i možnosť, že môžu viesť k porušeniu zákazu zo strany Bezpečnostnej rady (OSN) týkajúceho sa všetkých transakcií so Severnou Kóreou súvisiacich so zbraňami," povedal reportérom nová japonská ministerka zahraničných vecí Joko Kamikawaová.



Kim Čong-un v stredu navštívil mesto Vladivostok na ruskom Ďalekom východe, kde rokoval s Putinom. Ten po schôdzke povedal, že napriek medzinárodným sankciám existuje "možnosť" vojenskej spolupráce Ruska so Severnou Kóreou. "Sú tu určité obmedzenia... V rámci existujúcich pravidiel sú možnosti, ktoré si všímame a diskutujeme o nich," povedal.



Rozšírili sa pritom dohady, že Putin žiada od KĽDR zbrane, ktoré by mohol nasadiť vo vojne na Ukrajine, píš AFP.



Kamikawaová vo svojom štvrtkovom vyjadrení upozornila, že medzinárodné spoločenstvo nemôže ruskú inváziu na Ukrajine akceptovať.



"Japonsko vyzýva ostatné krajiny, aby neposkytovali podporu ruským silám. S obavami sledujeme (všetky) súvisiace aktivity," dodala.



Kamikawaová, ktorá bola do funkcie vymenovaná len v stredu, tiež dodala, že Japonsko bude pokračovať v zhromažďovaní a analýze informácií, aby sa zaistilo úplné rešpektovanie príslušných rezolúcii OSN. Bude pri tom spolupracovať s USA, Južnou Kóreou aj inými krajinami.



Nová ministerka sa vyjadrila aj ku vzťahom Japonska a Číny, v ktorých podľa nej existuje mnoho otvorených "otázok a obáv," píše AFP.