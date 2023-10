Vedci po vypustení rádioaktívnej vody testujú ryby v okolí Fukušimy

Tokio 19. októbra (TASR) – Medzinárodný tím vedcov vo štvrtok začal zberať vzorky rýb z prístavu pri poškodenej jadrovej elektrárni vo Fukušime. Ich analýza posúdi, či a aký vplyv má vyčistená rádioaktívna voda po vypustení do oceánu. TASR informuje podľa správy agentúry Reuters.



Viaceré štáty rozhodnutie Japonska o vypustení vody do oceánu kritizovali. Čína pre obavy z ohrozenia zdravia obyvateľov zakázala dovoz japonských rýb a morských plodov.



Na zber vzoriek dozerali priamo v prístave Hisanohama vedci z Číny, Kanady a Južnej Kórey. Prístav leží asi 50 kilometrov južne od jadrovej elektrárne, ktorú v roku 2011 poškodilo zemetrasenie a následná vlna cunami. Vzorky budú nezávisle testovať laboratóriá v jednotlivých krajinách, uviedla Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (IAEA).



Požiadala o to japonská vláda, aby posilnila dôveru vo svoje doteraz prezentované údaje, povedal Paul McGinnity z IAEA, ktorý na zber vzoriek dohliadal.



Po havárii z roku 2011 v areáli jadrovej elektrárne ostalo viac ako jeden milión ton odpadovej vody. Pred vypustením do oceánu sa z nej odstraňujú rádioaktívne izotopy okrem trícia. Následne sa rozriedi tak, aby úroveň radiácie spĺňala normy IAEA.



Trícium je rádioaktívny izotop vodíka. Jeho odlúčenie z vody je veľmi náročné, vyhlásila spoločnosť Tepco, ktorá fukušimskú jadrovú elektráreň prevádzkuje. Považuje sa za relatívne neškodné, pretože jeho radiácia nedokáže preniknúť cez ľudskú pokožku. V prípade privysokej konzumácie trícia v potrave sa však zvyšuje riziko vzniku rakoviny, uvádza sa v článku v časopise Scientific American z roku 2014.