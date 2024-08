Japonská vláda zrušila varovanie pred silným zemetrasením

Tokio 15. augusta (TASR) — Japonská vláda po týždni odvolala varovanie pred možným mohutným zemetrasením. Minister pre zvládanie katastrof Jošifumi Macumura to vo štvrtok zdôvodnil tým, že neboli zaznamenané žiadne abnormality v seizmickej aktivite. To však podľa neho neznamená, že hrozba takéhoto zemetrasenia pominula a obyvatelia by naň mali byť stále pripravení. Uviedla to agentúra AFP



Výstrahu vydala Japonská meteorologická agentúra (JMA) a zrušená bola vo štvrtok 17.00 h miestneho času (10.00 h SELČ). Urobila tak po tom, čo pred týždňom bolo pri ostrove Kjúšú zaznamenané zemetrasenie s magnitúdou 7,1. Vedie tadiaľ tektonický zlom Nankaj, ktorý sa tiahne v dĺžke asi 900 kilometrov po mesto Šizuoka ležiace juhozápadne od japonskej metropoly Tokio. Na tomto zlome sa v minulosti vyskytli silné zemetrasenia s magnitúdou osem alebo deväť.



JMA vydala takéto varovanie prvýkrát od zavedenia nového varovného systému vypracovaného po zemetrasení s magnitúdou 9,0, ktoré v marci 2011 spôsobilo haváriu v jadrovej elektrárni Fuskušima. Odborníci odhadujú, že ďalšie takéto silné zemetrasenie môže v najhoršom prípade pripraviť o život 300.000 ľudí.



Japonská vláda nedávno varovala, že pravdepodobnosť ďalšieho silného zemetrasenia na zlome Nankaj v najbližších 30 rokoch je okolo 70 percent.



Japonsko, ktoré má 125 miliónov obyvateľov, sa nachádza v jednej z tektonicky najaktívnejších oblastí na svete. Tento ostrovný štát každoročne postihne približne 1500 zväčša slabých zemetrasení.