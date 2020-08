Japonská vládna strana by mala nového premiéra zvoliť v septembri

Tokio 31. augusta (TASR) - Japonská vládna Liberálnodemokratická strana (LDP) si plánuje zvoliť svojho nového predsedu a zároveň premiéra krajiny 14. septembra. V pondelok o tom informovala agentúra Reuters s odvolaním sa na miestne médiá.



Nový stranícky líder nahradí vo funkcii odchádzajúceho predsedu vlády Šinzóa Abeho, ktorý v piatok odstúpil pre dlhodobé zdravotné problémy.



Doterajším favoritom medzi občanmi je bývalý minister obrany a Abeho hlasný kritik Šigeru Išiba. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky agentúry Kjódó, v ktorej Išiba získal 34 percent hlasov.



Viaceré japonské médiá však uvádzajú, že podporu niekoľkých veľkých frakcií LDP by mal získať hlavný tajomník japonskej vlády Jošihide Suga. Ten sa v spomínanom prieskume medzi obyvateľmi síce umiestnil na druhom mieste, ale získal o viac ako polovicu menej hlasov než Išiba - podporu mu prejavilo 14 percent opýtaných.



Ďalším potenciálnym uchádzačom o post premiéra je aj súčasný šéf rezortu obrany Taró Kóno. Ani jeden z uvedených politikov sa však zatiaľ nevyjadril, či na miesto predsedu strany a teda aj vlády bude kandidovať, pripomína Reuters.



V Japonsku volia premiéra poslanci parlamentu, nie priamo občania. Víťaz volieb do predsedníctva strany LDP sa preto automaticky stane aj predsedom vlády.



Abeho nástupca bude musieť čeliť bezpečnostným, diplomatickým, ale aj hospodárskym problémom, ako sú napríklad ekonomické straty, ktoré vznikli následkom koronavírusovej pandémie.



Napriek tomu, že dosluhujúci premiér Abe v pondelok ubezpečil amerického prezidenta Donalda Trumpa, že posilňovanie vzájomných vzťahov bude jednou z priorít aj pre jeho nástupcu, riešenie narastajúceho napätia medzi spojencami Japonska - USA a Čínou - bude predstavovať pre nového ministerského predsedu významný politický problém.