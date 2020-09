Vládnuca japonská strana LDP začala súboj o post nového premiéra

Tokio 8. septembra (TASR) - Vládnuca japonská Liberálno-demokratická strana (LDP) spustila v utorok súboj o post nového premiéra. Dosluhujúci ministerský predseda Šinzó Abe oznámil svoju rezignáciu koncom augusta.



Podľa tlačovej agentúry AFP má takmer nedostižný náskok hlavný tajomník vlády a Abeho vplyvný spojenec Jošihide Suga (71), ktorý si zabezpečil podporu hlavných frakcií strany. Voľby nového vedenia LDP - a japonského premiéra - sa budú konať 14. septembra.



Suga má dvoch rivalov, sú nimi bývalý minister obrany Šigeru Išiba a bývalý minister zahraničných vecí Fumio Kišida, ktorý v súčasnosti riadi politiku LDP.



Keďže strana má pevnú legislatívnu väčšinu, víťaz súboja s istotou získa schválenie v parlamente a bude vymenovaný za nového premiéra.



Abe (65), najdlhšie slúžiaci japonský premiér, nečakane oznámil svoje odstúpenie zo zdravotných dôvodov. Špekuluje sa, že jeho nástupca by mohol vypísať predčasné voľby s cieľom získať podporu verejnosti.



Uchádzači o premiérsky post ešte v priebehu utorka vystúpia s verejným prejavom a absolvujú spoločnú tlačovú konferenciu. Kandidátov pred hlasovaním čakajú aj dve diskusie v médiách. Na voľbách nového vedenia LDP sa zúčastnia traja predstavitelia strany zo všetkých 47 administratívnych jednotiek Japonska.



Širšie voľby zahŕňajúce radových členov LDP boli vylúčené, pretože ich zorganizovanie by si vyžiadalo príliš veľa času.



Nového premiéra čakajú v úrade náročné úlohy - koronavírusová pandémia a stabilizovanie ekonomiky v súvislosti s odloženými letnými olympijskými hrami v Tokiu.



Žiadny z kandidátov neponúka politickú platformu, ktorá by sa výrazne líšila od Abeho smerovania, pričom Suga otvorene uviedol, že plánuje pokračovať v programoch odchádzajúceho premiéra.