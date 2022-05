Japonsko vpustí do krajiny skupiny turistov

Tokio 17. mája (TASR) - Japonsko začne tento mesiac vpúšťať do krajiny skupiny turistov z Austrálie, Singapuru, Spojených štátov a Thajska v rámci testovania postupného uvoľňovania cestovných opatrení súvisiacich s pandémiou koronavírusu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Japonské hranice sú uzatvorené takmer pre všetkých od jari 2020 v rámci reakcie na pandémiu. Podľa agentúry Reuters boli tieto opatrenia neskôr zmiernené a Tokio povolilo vstup študentom a niektorým ľudom cestujúcim za prácou. Individuálny turizmus je však stále zakázaný a to aj napriek výzvam predstaviteľov japonského turistického priemyslu na jeho obnovenie.



V súčasnosti neexistujú žiadne plány na úplné zrušenie cestovných opatrení v takom rozsahu, ako to urobili iné krajiny. Tokio zatiaľ spustilo iba testovaciu fázu uvoľňovania opatrení, pričom do krajiny pustí iba turistov zo spomínaných štyroch štátov. Tí budú musieť byť súčasťou turistickej skupiny s presne stanoveným itinerárom, uvádza japonská turistická agentúra. Koľko turistov bude môcť byť v jednej takejto skupine, zatiaľ nie je jasné.



"Tieto zájazdy budú organizovať japonské cestovné kancelárie a ľudí budú ich sprevádzať miestni sprievodcovia," uviedla japonská turistická agentúra pre AFP.



Účastníci týchto zájazdov musia byť trikrát zaočkovaní proti koronavírusu a musia mať tiež cestovné poistenie. Zatiaľ nedôjde ani k zmene podmienok vstupu do Japonska, podľa ktorých musia návštevníci predložiť negatívny test na koronavírus. Ten musí byť vykonaný 72 hodín pred odletom, pričom návštevník musí absolvovať po príchode do Japonska ďalší takýto test.



Túto testovaciu fázu uvoľňovania opatrení plánovalo Japonsko najskôr spustiť koncom minulého roka, tento plán bol však odložený vzhľadom na šírenie sa variantu omikron.



Japonský premiér Fumio Kišida uviedol, že chce uvoľňovať cestovné opatrenia, avšak očakáva, že tento proces bude postupovať veľmi pomaly.



Podľa agentúry Reuters je turizmus jedným zo základných pilierov japonskej ekonomiky. V roku 2019, teda rok pred vypuknutím pandémie, privítalo Japonsko rekordných 31,9 milióna turistov. V roku 2020, pred tým, než vypukla pandémia, plánovala krajina privítať až 40 miliónov turistov.