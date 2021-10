V Japonsku vybuchla sopka Aso, obete ani škody zatiaľ nehlásili

Tokio 20. októbra (TASR) - V Japonsku na ostrove Kjúšu vybuchla v stredu sopka Aso, ktorá pri erupcii chrlila popol do výšky niekoľkých kilometrov. Miestne úrady varovali turistov a obyvateľov priľahlých miest, aby sa k vulkánu nepribližovali, informovali agentúry Reuters a AFP.



Bezprostredne po výbuchu neboli hlásené obete na životoch ani škody. Sopka, ktorá sa nachádza v prefektúre Kumamoto, však stále chrlí do vzduchu množstvo popola a horúcich plynov a predpokladá sa, že popol bude na priľahlé mestá padať ešte niekoľko hodín.



Hora Aso je obľúbenou turistickou destináciou. Ľudia, ktorí sa však nachádzajú v blízkosti sopky, "musia byť opatrní a dávať pozor na veľké padajúce skaly a prúdy pyroklastického materiálu", uviedol pre médiá predstaviteľ japonskej meteorologickej agentúry Kišóčó (JMA) Tomoaki Ozaki.



Podľa JMA sopka vybuchla o 11.43 h miestneho času a pri výbuchu chrlila sopečný materiál až do výšky 3,5 kilometra. Tejto erupcii mal navyše predchádzať minulý týždeň vo štvrtok menší výbuch.



Miestne úrady pre erupciu tejto sopky vyhlásili 5. stupeň výstrahy pred sopečnou aktivitou. Takýto vysoký stupeň výstrahy v súvislosti so sopkou Aso úrady naposledy vyhlásili v roku 2016 po tom, ako sa po 19 rokoch spánku prebrala k životu.



Japonsko je jednou z najviac vulkanicky aktívnych krajín sveta. Leží totiž na tichomorskom tzv. Ohnivom kruhu — podkovovitej skupine seizmických zlomových línií v oceáne. V krajine sa preto často vyskytujú zemetrasenia a vulkanické erupcie.



Najničivejší výbuch sopky za uplynulých takmer 90 rokov zaznamenali v Japonsku v roku 2014, keď vybuchla na ostrove Honšu sopka Ontake, ktorá sa vtedy nečakane prebrala k životu. Pri tejto erupcii zahynulo 63 ľudí.