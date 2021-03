Japonsko vydalo mužov podozrivých z napomáhania obvinenému Ghosnovi

Tokio 2. marca (TASR) - Dvaja Američania podozriví z pomoci Carlosovi Ghosnovi - bývalému predsedovi predstavenstva automobilky Nissan Motor - prileteli v utorok do Japonska po tom, ako ich USA vydali na trestné stíhanie, informovala agentúra AP.



Michael Taylor a jeho syn Peter údajne Ghosnovi v decembri 2019 pomohli vyhnúť sa v Japonsku kaucii a utiecť do Libanonu. Od mája minulého roka boli obaja zadržiavaní v bostonskom väzení.



V utorok prileteli na medzinárodné letisko Narita a boli následne zadržaní pre podozrenie z napomáhania zločincovi, uviedol zástupca tokijského prokurátora Hiroši Jamamoto. Umiestnení budú do väzby, kde budú vypočutí a vyšetrovaní, povedal hovorca. Takisto vyjadril poďakovanie americkej vláde za spoluprácu.



O termínoch súdneho konania sa zatiaľ nerozhodlo. Podľa japonských právnych predpisov môžu byť podozriví zadržaní bez vznesenia formálneho obvinenia až 23 dní.



Ghosn, ktorý viac ako dve desaťročia viedol spoločnosť Nissan Motor Co., bol zatknutý v roku 2018 a obvinený z podhodnocovania svojich príjmov v rokoch 2011-15 a zo zneužívania financií automobilky Nissan na osobné účely. Ghosn obvinenia popiera.



Japonsko ho zaradilo do zoznamu osôb hľadaných Interpolom, no Libanon nemá s Japonskom uzavretú žiadnu zmluvu o vydávaní stíhaných osôb, pripomína AP.