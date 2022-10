Japonsko vyhosťuje ruského konzula v reakcii na obdobný krok Moskvy

Tokio 4. októbra (TASR) - Japonské ministerstvo zahraničných vecí v utorok oznámilo, že ruský konzul v severojaponskom meste Sapporo musí do 10. októbra opustiť územie krajiny. Opatrenie je odvetnou reakciu na obdobný krok Moskvy, ktorá vyhostila japonského diplomata pre údajnú špionáž, informuje agentúra AFP.



K tomuto kroku prichádza po tom, ako Tokio minulý týždeň požadovalo od Moskvy ospravedlnenie za zadržanie svojho diplomata sídliaceho v meste Vladivostok na východe Ruska.



V reakcii na kroky Ruska "japonská vláda označila konzula z ruského konzulátu v Sappore za personu non grata a žiada, aby táto osoba opustila Japonsko do šiestich dní, teda do 10. októbra", uviedol japonský rezort diplomacie.



Japonského diplomata zadržali 22. septembra. Pri vypočúvaní mal podľa japonského ministerstva zahraničných vecí zakryté oči a nemohol sa hýbať. Rezort si následne predvolal ruského veľvyslanca, aby podal oficiálny protest a požadoval oficiálne ospravedlnenie i opatrenia proti opakovaniu podobných postupov.



Ruské ministerstvo zahraničných vecí minulý pondelok uviedlo, že japonský diplomat dostal 48 hodín na opustenie územia Ruska a bol označený za nežiadúcu osobu z dôvodu údajnej nezákonnej špionáže.



Generálny tajomník japonskej vlády Hirokazu Macuno však tvrdenia Ruska o nezákonnej činnosti tohto diplomata označil za úplne neopodstatnené.



Rusko oficiálne označuje Japonsko za "nepriateľskú" krajinu. Toto označenie používa aj pre Spojené štáty, Britániu, Austráliu a väčšinu štátov EÚ.



Moskva a Tokio navyše stále nepodpísali mierovú zmluvu, ktorá by medzi oboma krajinami oficiálne ukončila druhú svetovú vojnu. Príčinou je spor o štyri Kurilské ostrovy (japonské Severné teritóriá), ktoré vtedajší Sovietsky zväz anektoval v roku 1945.