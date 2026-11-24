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Japonsko vyplatí svoj príspevok ICC predčasne
Japonsko je najväčším prispievateľom do rozpočtu ICC, pričom poskytuje približne 15 percent financií potrebných na pokrytie rozpočtu tohto súdu.
Autor TASR
Tokio 24. novembra (TASR) - Japonsko v utorok oznámilo, že svoj každoročný príspevok Medzinárodnému trestnému súdu (ICC) zaplatí vopred. Stalo sa tak potom, čo Spojené štáty uvalili na súd sankcie, píše TASR na základe správ agentúr Reuters a AFP.
Premiérka Sanae Takaičiová počas utorňajšieho rokovania informovala predsedníčku ICC Tomoko Akaneovú, že Japonsko zaplatí celý svoj príspevok za rok 2027 už do konca tohto roka.
Japonsko je najväčším prispievateľom do rozpočtu ICC, pričom poskytuje približne 15 percent financií potrebných na pokrytie rozpočtu tohto súdu. Nasleduje Nemecko, Francúzsko, Británia, Taliansko, Južná Kórea a Kanada.
Takaičiová krok oznámila potom, čo kľúčový partner Japonska - Spojené štáty - uvalili na ICC sankcie a vyzvali štáty, aby od neho odstúpili. Predčasné vyplatenie príspevku súdu umožní mať prístup k peniazom predtým, ako americké sankcie nadobudnú v apríli 2027 účinnosť.
Premiérka Sanae Takaičiová počas utorňajšieho rokovania informovala predsedníčku ICC Tomoko Akaneovú, že Japonsko zaplatí celý svoj príspevok za rok 2027 už do konca tohto roka.
Japonsko je najväčším prispievateľom do rozpočtu ICC, pričom poskytuje približne 15 percent financií potrebných na pokrytie rozpočtu tohto súdu. Nasleduje Nemecko, Francúzsko, Británia, Taliansko, Južná Kórea a Kanada.
Takaičiová krok oznámila potom, čo kľúčový partner Japonska - Spojené štáty - uvalili na ICC sankcie a vyzvali štáty, aby od neho odstúpili. Predčasné vyplatenie príspevku súdu umožní mať prístup k peniazom predtým, ako americké sankcie nadobudnú v apríli 2027 účinnosť.