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Piatok 12. jún 2026Meniny má Zlatko
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Japonsko vypustilo raketu H3 poháňanú výlučne kvapalným palivom

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Na snímke nosná raketa novej generácie H3 vo verzii H3-30S poháňaná výlučne kvapalným palivom odštartovala z Vesmírneho centra Tanegašima v juhozápadnom Japonsku v noci na piatok 12. júna 2026. Foto: TASR/AP

Raketa odštartovala z Vesmírneho centra Tanegašima v juhozápadnom Japonsku v noci na piatok o 0.55 h a na obežnú dráhu vyniesla šesť malých satelitov.

Autor TASR
Tokio 12. júna (TASR) - Japonská vesmírna agentúra (JAXA) v piatok úspešne vypustila svoju nosnú raketu novej generácie H3 vo verzii H3-30S poháňanú výlučne kvapalným palivom. TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA a Kjódo.

Raketa odštartovala z Vesmírneho centra Tanegašima v juhozápadnom Japonsku v noci na piatok o 0.55 h a na obežnú dráhu vyniesla šesť malých satelitov. Štart odložili o dva dni pre nepriaznivé počasie.

Poháňali ju tri hlavné motory na kvapalné palivo, pričom raketa nemala žiadne pomocné motory na tuhé palivo. Podľa JAXA ide o konfiguráciu, ktorá je ľahšia a lacnejšia ako ostatné verzie rakety H3.

Raketa niesla satelit „Umicubame“ z Tokijského vedeckého inštitútu, ktorý bude pomocou vysokovýkonnej kamery pozorovať oceány alebo satelit „Širaitó“ zo Šizuockej univerzity, určený na testovanie technológie na odstraňovanie vesmírneho odpadu.

Posledný pokus o štart rakety H3 v decembri nedokázal vyniesť satelit na obežnú dráhu. Prvý let rakety v marci 2023 sa skončil vydaním príkazu na samodeštrukciu, keďže sa nepodarilo zapáliť motor druhého stupňa.
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