Japonsko vypustilo sondu ADRAS-J na kontrolu vesmírneho odpadu

Tokio 19. februára (TASR) - Japonská spoločnosť Astroscale v pondelok oznámila, že úspešne vypustila vesmírnu sondu na kontrolu potenciálne nebezpečného vesmírneho odpadu na obežnej dráhe Zeme. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Sondu vypustili v nedeľu z Nového Zélandu a spoločnosť Astroscale s ňou "úspešne nadviazala kontakt a je pripravená začať operácie", uviedol vedúci projektu Eidžiro Ataraši.



Európska vesmírna agentúra (ESA) odhaduje, že okolo Zeme sa pohybuje približne jeden milión úlomkov väčších ako jeden centimeter, čiže dosť veľkých, aby "zneškodnili vesmírnu loď".



Sonda ADRAS-J (Active Debris Removal by Astroscale-Japan) smeruje ku zvyškom japonskej rakety triedy H-IIA, ktoré sú vo vesmíre už 15 rokov, aby ich preskúmala. Dokonale presná poloha horného stupňa rakety (veľkého zhruba ako autobus), nie je známa. ADRAS-J sa k nemu priblíži "z bezpečnej vzdialenosti" a zhromaždí snímky na posúdenie jeho pohybu a stavu.



Sondu ADRAS-J, ktorá je podľa spoločnosti Astroscale prvou svojho druhu, vybrala Japonská agentúra pre výskum vesmíru (JAXA) pre prvú fázu programu odstraňovania veľkých kozmických úlomkov japonského pôvodu v spolupráci so súkromnými spoločnosťami.



Vesmírny odpad na obežnej dráhe Zeme tvoria použité satelity, časti rakiet a menšie trosky po ich zrážkach, ktorý sa tam hromadí od začiatku vesmírneho veku. V uplynulých desaťročiach sa tento problém ešte zintenzívnil.



Japonsko v sobotu tiež úspešne vypustilo svoju novú vlajkovú raketu H3 po rokoch odkladov a dvoch odložených štartoch. V januári na Mesiaci úspešne pristála japonská bezposádková sonda SLIM, hoci pod nevýhodným uhlom. Japonsko je po ZSSR, USA, Číne a Indii iba piatou krajinou na svete, ktorá to dokázala.