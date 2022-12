Japonsko vyslalo do vesmíru svoju prvú lunárnu misiu

Mys Canaveral 11. decembra (TASR) - Japonsko vyslalo na Mesiac svoju prvú lunárnu misiu. Raketa Falcon 9 spoločnosti SpaceX, ktorá do vesmíru ponesie japonský pristávací modul Hakuto-R (Biely králik) a lunárne vozidlo Spojených arabských emirátov (SAE), v nedeľu ráno odštartovala z floridského Mysu Canaveral. TASR správu prevzala z agentúr AP a AFP.



Spoločnosť SpaceX patriaca miliardárovi Elonovi Muskovi štart lunárnej misie už dvakrát odložila z dôvodu dodatočných predletových kontrol.



"Naša prvá misia položí základy pre odhalenie potenciálu Mesiaca a jeho premenu na silný ekonomický systém plný života," uviedol riaditeľ spoločnosti iSpace Takeši Hakamada. Dodal, že modul bol vyrobený tak, aby spotreboval čo najmenej paliva a zároveň mal čo najviac priestoru na náklad, preto na Mesiaci pristane až v apríli budúceho roka. Pre porovnanie, misia Orion sa v novembri priblížila k Mesiacu už po piatich dňoch od štartu.



Hakuto-R bude na Mesiaci mapovať tamojšie zdroje. Na stránke iSpace sa napríklad uvádza, že voda na Mesiaci by sa dala rozložiť na kyslík a vodík, čo by mohlo slúžiť ako palivo, píše DPA.



Raketa Falcon 9 do vesmíru nesie i 10-kilogramové lunárne vozidlo Rašíd Vesmírneho centra Muhammada bin Rašída (MBRSC) zo SAE. Ak sa mu podarí úspešne pristáť na mesačnom povrchu, pôjde o prvú lunárnu misiu SAE vôbec.



Agentúra AFP pripomína, že doposiaľ sa podarilo dopraviť technológie na povrch Mesiaca len Spojeným štátom, Rusku a Číne.