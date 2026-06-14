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Japonsko vyšle do Grónska delegáciu, aby posúdila ťažbu vzácnych zemín
Grónsko je predmetom záujmu pre svoju strategickú polohu a potenciálne bohaté zásoby vzácnych zemín.
Autor TASR
Tokio 14. júna (TASR) - Japonsko vyšle delegáciu do Grónska, aby posúdila ťažbu vzácnych zemín. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Denník Nikkei v nedeľu uviedol, že Japonsko sa v lete chystá vyslať delegáciu do Grónska, ktorá tam má posúdiť možnosti ťažby vzácnych zemín. Súčasťou delegácie by mali byť predstavitelia ministerstva hospodárstva, obchodu a priemyslu, obchodných spoločností a Japonskej organizácie pre kovy a energetickú bezpečnosť, ktorí budú rokovať so zástupcami miestnej vlády.
Arktický ostrov Grónsko, autonómne územie Dánskeho kráľovstva, je v poslednom čase v centre pozornosti. Biely dom v januári uviedol, že americký prezident Donald Trump zvažuje, ako ostrov získať, čo vyvolalo poplach medzi európskymi spojencami v NATO. Rokovania sa odvtedy presunuli na diplomatickú úroveň.
Grónsko je predmetom záujmu pre svoju strategickú polohu a potenciálne bohaté zásoby vzácnych zemín.
Denník Nikkei v nedeľu uviedol, že Japonsko sa v lete chystá vyslať delegáciu do Grónska, ktorá tam má posúdiť možnosti ťažby vzácnych zemín. Súčasťou delegácie by mali byť predstavitelia ministerstva hospodárstva, obchodu a priemyslu, obchodných spoločností a Japonskej organizácie pre kovy a energetickú bezpečnosť, ktorí budú rokovať so zástupcami miestnej vlády.
Arktický ostrov Grónsko, autonómne územie Dánskeho kráľovstva, je v poslednom čase v centre pozornosti. Biely dom v januári uviedol, že americký prezident Donald Trump zvažuje, ako ostrov získať, čo vyvolalo poplach medzi európskymi spojencami v NATO. Rokovania sa odvtedy presunuli na diplomatickú úroveň.
Grónsko je predmetom záujmu pre svoju strategickú polohu a potenciálne bohaté zásoby vzácnych zemín.