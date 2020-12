Japonsko vyvíja drevené družice s cieľom zredukovať vesmírny odpad

Tokio 29. decembra (TASR) - Japonská spoločnosť Sumitomo Forestry a Kjótska univerzita začali spoločne vyvíjať prvú vesmírnu družicu na svete, ktorá bude vyrobená z dreva, pričom jej vývoj má byť ukončený do roku 2023.



Sumitomo Forestry už spustila výskum drevených materiálov použiteľných vo vesmíre; experimenty s rozličnými druhmi dreva budú prebiehať v extrémnych podmienkach na Zemi, informovala v utorok stanica BBC.



Vesmírny odpad sa stáva narastajúcim problémom, keďže do atmosféry Zeme je vypúšťaných čoraz viac satelitov. Drevené družice zhoria bez toho, aby do atmosféry uvoľňovali škodlivé látky alebo spôsobovali únik úlomkov.



"Veľmi nás znepokojuje skutočnosť, že všetky satelity, ktoré sa znovu dostávajú do zemskej atmosféry, horia a vytvárajú malé častice oxidu hlinitého, ktoré budú plávať v horných vrstvách atmosféry ešte mnoho rokov," uviedol pre BBC profesor na Kjótskej univerzite a bývalý japonský astronaut Takao Doi.



"Časom to ovplyvní aj životné prostredie na Zemi. Nasledujúcou fázou bude vývoj inžinierskeho modelu družice, následne zostrojíme funkčný model," dodal Doi.



Použité drevené materiály budú vysoko odolné voči zmenám teploty, ako aj slnečnému svetlu.



Experti varujú pred zvyšujúcim sa rizikom, ktoré predstavuje vesmírny odpad produkovaný kozmickými loďami a družicami. Okolo Zeme krúži takmer 6000 družíc, pričom zhruba 60 percent z nich je nefunkčných.



Výskumná spoločnosť Euroconsult odhaduje, že počas nasledujúceho desaťročia bude každý rok vypustených 990 satelitov. Vesmírny odpad sa pohybuje rýchlosťou 35.900 kilometrov za hodinu a jeho zrážka s iným objektom môže spôsobiť značné škody.