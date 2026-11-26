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Japonsko vyzvalo čínske lode na odchod z vôd pri súostroví Senkaku
Čínske plavidlá vstúpili do oblasti vo štvrtok približne o 7.42 h miestneho času (v stredu 23.42 h SEČ).
Autor TASR
Tokio 26. novembra (TASR) - Japonská pobrežná stráž vo štvrtok opakovane vyzvala dve čínske lode, aby opustili vody pri spornom súostroví Senkaku vo Východočínskom mori. Podľa pobrežnej stráže sa snažili priblížiť k japonskej rybárskej lodi. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Čínske plavidlá vstúpili do oblasti vo štvrtok približne o 7.42 h miestneho času (v stredu 23.42 h SEČ). „Takéto aktivity plavidiel čínskej pobrežnej stráže sú porušením medzinárodného práva. Naše hliadkové lode ich opakovane vyzývajú, aby opustili japonské výsostné vody,“ uviedla pobrežná stráž.
Podľa nej je to tento rok už piaty prípad, keď sa čínske plavidlo v tejto oblasti priblížilo k japonskej rybárskej lodi.
Súostrovie Senkaku, ktoré leží medzi Taiwanom a Okinawou, spravuje Tokio. Nároky naň si robí aj Peking a označuje ho ako Tiao-jü-tao. Spor o neobývané ostrovy už desaťročia vyvoláva diplomatické napätie medzi oboma krajinami.
Čínske plavidlá vstúpili do oblasti vo štvrtok približne o 7.42 h miestneho času (v stredu 23.42 h SEČ). „Takéto aktivity plavidiel čínskej pobrežnej stráže sú porušením medzinárodného práva. Naše hliadkové lode ich opakovane vyzývajú, aby opustili japonské výsostné vody,“ uviedla pobrežná stráž.
Podľa nej je to tento rok už piaty prípad, keď sa čínske plavidlo v tejto oblasti priblížilo k japonskej rybárskej lodi.
Súostrovie Senkaku, ktoré leží medzi Taiwanom a Okinawou, spravuje Tokio. Nároky naň si robí aj Peking a označuje ho ako Tiao-jü-tao. Spor o neobývané ostrovy už desaťročia vyvoláva diplomatické napätie medzi oboma krajinami.