Japonsko vyzvalo Čínu, aby hrala zodpovednú úlohu v ukrajinskej kríze

Tokio 18. mája (TASR) - Japonský minister zahraničných vecí Jošimasa Hajaši vyzval v stredu Peking, aby "hral zodpovednú úlohu" pri invázii Ruska na Ukrajine. Povedal to na svojich prvých rozhovoroch s čínskym rezortným partnerom Wang Im za posledných šesť mesiacov, uviedla tlačová agentúra AFP.



Japonsko sa pripojilo k západným spojencom pri uvaľovaní prísnych sankcií na Rusko za napadnutie Ukrajiny, ale Peking inváziu Moskvy odmietol odsúdiť.



Minister Hajaši povedal svojmu čínskemu kolegovi Wang Imu, že invázia Ruska "je jasným porušením charty OSN a ďalších noriem medzinárodného práva," píše sa vo vyhlásení japonského ministerstva zahraničných vecí.



Hajaši "vyzval Čínu, aby hrala zodpovednú úlohu pri udržiavaní svetového mieru a bezpečnosti", dodalo ministerstvo vo vyhlásení.



Išlo o prvé rozhovory medzi oboma ministrami od novembra, uviedol rezort japonskej diplomacie, a uskutočnili sa v období silnejúcich obáv z viacerých geopolitických napätí.



Čína a Rusko podľa predpokladov vystupňujú svoju spoluprácu, pričom Peking sa demonštratívne odmieta pridať k odsúdeniu Moskvy za jej inváziu na Ukrajinu, aj keď prisľúbil, že nebude obchádzať alebo porušovať sankcie uvalené v súvislosti s vojnou.



Tieto rozhovory sa konali v období, keď má americký prezident Joe Biden tento týždeň po zastávke v Soule pricestovať do Japonska.



Biden bude mať dvojstranné rozhovory s japonským premiérom Fumiom Kišidom a zúčastní sa na stretnutí zoskupenia známeho pod názvom Štvorstranný bezpečnostný dialóg (QUAD), ktoré zahŕňa aj Austráliu a Indiu.



Toto zoskupenie má vytvárať nátlak na Čínu, ktorá sa snaží zvyšovať svoj ekonomický a vojenský vplyv v regióne.



Japonsko vníma s obavami silnejúcu vojenskú agresivitu Pekingu a minister Hajaši na rozhovoroch s Wang Im prišiel aj s takými témami, ako sú ostrovy, na ktoré si nárokujú obe krajiny, či situácia vo Východočínskom a Juhočínskom mori.



Čína je však zároveň aj najväčším obchodným partnerom Tokia a Japonsko sa veľmi snaží vyhnúť tomu, aby bolo vtiahnuté do sporov s Pekingom a s Washingtonom.



Hajaši vyhlásil, že Čína a Japonsko "by mali povedať to, čo treba povedať, a viesť dialóg". Upozornil, že dvojstranné vzťahy "čelia rôznym ťažkostiam a verejná mienka v Japonsku je mimoriadne nepriaznivá voči Číne".