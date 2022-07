Japonsko vyzvalo Rusko, aby nepodnikalo cvičenie pri Kurilských ostrov

Tokio 28. júla (TASR) - Japonsko vyzvalo vo štvrtok Rusko, aby vylúčilo oblasti okolo sporných Kurilských ostrovov z vojenského cvičenia, ktoré Moskva plánuje podniknúť na ruskom Ďalekom východe v dňoch 30. augusta až 5. septembra. Vyplýva to z vyjadrenia námestníka japonského tajomníka vlády Jošihikoa Isozakiho. TASR prevzala správu z agentúry Reuters.



"Jasne sme deklarovali, že Severné územia (Kurilské ostrovy) by mali byť z oblastí na cvičenie vylúčené," povedal Isozaki.



Rusko a Japonsko ešte stále oficiálne neukončili druhú svetovú vojnu, a to pre pretrvávajúci spor o štyri ostrovy, ktoré vtedajší Sovietsky zväz anektoval na konci vojny.



Japonsko považuje tieto štyri ostrovy za svoje územie a používa pre ne názov Severné územia.



Tokio v apríli vyhlásilo, že Moskva tieto ostrovy "nezákonne okupuje". Podobné vyhlásenia urobilo Tokio aj v predchádzajúcich rokoch, ale bez slovného spojenia "nezákonne okupované". Japonský rezort diplomacie naposledy použil tento výraz vo svojej výročnej správe v roku 2003.