Japonsko vyzvalo Taliban dodržiavať ľudské práva v Afganistane

Tokio 19. februára (TASR) - Japonskí predstavitelia počas utorkového stretnutia so zástupcami afganskej vlády islamistického hnutia Taliban vyzvali na dodržiavanie ľudských práv v krajine. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AFP.



Podľa japonského ministerstva zahraničia sa s delegáciou stretol riaditeľ oddelenia pre Blízky východ a Afriku Tošihide Ando. Mená zástupcov Talibanu nie sú známe, ale podľa afganských médií by to mali byť osoby zodpovedné za školstvo a zahraničné veci.



Ando zástupcov Afganistanu vyzval dodržiavať ľudské práva a podporovať inkluzívny politický proces.



Hnutie Taliban zaviedlo v Afganistane tvrdý výklad islamského práva vrátane návratu k verejnému bičovaniu a popravám. Ženám zakázalo vzdelávať sa, pracovať alebo navštevovať niektoré verejné miesta.



Vláda Talibanu pravidelne navštevuje susedné krajiny, ako aj štáty strednej Ázie, Rusko a Čínu. Okrem toho navštívila oficiálne Európu len na diplomatických summitoch v Nórsku v rokoch 2022 a 2023. V prípade Japonska ide o prvú návštevu zástupcov Talibanu od prevzatia moci v roku 2021.



Nadácia Nippon ako organizátor návštevy na stretnutí zdôraznila "kruté podmienky, v ktorých sú nútené žiť ženy a deti v Afganistane". "Chceli sme, aby uznali potrebu prijať humanitárnu pomoc pre tých, ktorí sú zraniteľní," uviedla pre agentúru AFP dôvod zorganizovania návštevy.