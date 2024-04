DRÁMA V JAPONSKU: Z lietadla s 213 ľuďmi na palube sa dymilo

Tokio 24. apríla (TASR) - Lietadlo spoločnosti All Nippon Airways (ANA) v stredu bezpečne pristálo na letisku Šin Čitose v severnom Japonsku aj napriek problémom s hydraulikou. Pri pristávaní sa z oblasti krídla dymilo. Po vypnutí motorov však dym zoslabol, informovala verejnoprávna televízia NHK, píše TASR podľa správ agentúr AP a Kjódó.



Let číslo ANA 71 smeroval z tokijského letiska Haneda do Šin Čitose pri Sappore, na palube sa nachádzalo 213 ľudí. Nikto z nich sa pri incidente nezranil.



Dym vznikol pravdepodobne v dôsledku úniku oleja, uviedla NHK a spresnila, že indikátor v pilotnej kabíne ukázal stratu tlaku oleja v systéme, ktorý ovláda lietadlo.



Po incidente uzavreli jednu z dvoch vzletových a pristávacích dráh letiska. Predstavitelia leteckej spoločnosti ANA sa k situácii zatiaľ nevyjadrili.



V januári sa na letisku Haneda zrazilo lietadlo spoločnosti Japan Airlines (JAL) s lietadlom pobrežnej stráže, ktoré následne začalo horieť. Z lietadla spoločnosti JAL úspešne evakuovali všetkých 379 cestujúcich a členov posádky. Pilot lietadla pobrežnej stráže vyviazol so zraneniami, ale päť členov jeho posádky zahynulo, dodáva AP.