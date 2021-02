Japonsko začalo očkovať proti koronavírusu

Tokio 17. februára (TASR) - Japonsko začalo v stredu očkovať proti ochoreniu COVID-19. Vláda oneskorene schválila prvú vakcínu, vyvinutú spoločnosťami Pfizer a BioNTech, ktorú Spojené štáty a mnohé ďalšie krajiny začali používať už pred dvoma mesiacmi.



V Japonsku sa pomerne zriedkavé vedľajšie účinky vakcín veľmi nezdôrazňujú, ale napriek tomu sa niektorí ľudia do očkovania nehrnú, píše tlačová agentúra AP. Táto neochota sa môže ukázať ako veľký problém pre letné olympijské hry v Tokiu, ktoré sú po ročnom odklade naplánované na toto leto. Očkovanie je pokladané za kľúčové, aby sa mohla olympiáda konať.



Vývoj domácej vakcíny je stále len v prvých štádiách a Japonsko sa musí spoliehať na dovezené dodávky - tie sú však neisté. Takisto nie je jasné, či si už aj tak preťažený japonský zdravotný systém poradí s dodatočnými návštevníkmi počas olympiády, keďže bude musieť liečiť miestnych pacientov a ešte aj hromadne očkovať obyvateľstvo.



Deň pred začiatkom očkovacej kampane japonský minister Taro Kano zodpovedný za celý proces vyhlásil, že "netuší", koľko obyvateľov bude do letných olympijských hier zaočkovaných. Japonsko má 126 miliónov obyvateľov, pripomenula agentúra AFP.



Najprv dostane prvú dávku vakcíny približne 40.000 presne určených zdravotníkov, čo je asi dvakrát viac, než úrady pôvodne hlásili. O očkovanie má totiž záujem viac zdravotníkov, ako sa očakávalo. Ich zdravotný stav bude po druhej dávke pozorne sledovaný asi mesiac, aby sa dobre spoznali vedľajšie účinky.



Vláda dúfa, že seniorov začne očkovať v apríli. Minister Kano však nevedel povedať podrobnosti o pláne vakcinácie po tomto časovom bode.



Japonsko začína s očkovaním oneskorene, pretože vláda požiadala o klinické testovanie v Japonsku - okrem multinárodného testovania vakcíny od Pfizeru, do ktorého nebola táto ázijská krajina zapojená.



Desiatky krajín uznali výsledky testov Pfizeru zverejnené v novembri a pristúpili k schváleniu vakcíny. Pfizer požiadal o podmienečné schválenie v Japonsku v decembri, na základe zahraničných údajov, ale Tokio čakalo na výsledky japonských testov. Tie boli dodané koncom januára a Japonsko dalo v nedeľu 14. februára vakcíne zelenú.



To všetko prebehlo za dva mesiace, čo je oveľa rýchlejšie než priemerne rok trvajúce schvaľovanie v Japonsku. Krajina je totiž známa opatrnosťou a byrokraciou.



Nedávno sa začal aj schvaľovací proces očkovacej látky od ďalšieho výrobcu, firmy AstraZeneca, a tretí výrobca Moderna ešte o schválenie vakcíny v Japonsku nepožiadal.