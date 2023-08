Japonsko začalo vypúšťať rádioaktívnu vodu z Fukušimy do oceánu

Tokio 24. augusta (TASR) - Japonsko začalo vo štvrtok o 13.00 h miestneho času (06.00 h SELČ) s postupným vypúšťaním 1,34 milióna ton upravenej rádioaktívnej odpadovej vody z japonskej elektrárne Fukušima do Tichého oceánu. Uviedla to spoločnosť spoločnosti Tokyo Electric Power Company (TEPCO). TASR správu prevzala z agentúry AFP.



S vypúšťaním vody Tokio začalo takmer 12 a pol roka po jadrovej katastrofe v elektrárni Fukušima, ktorú v marci 2011 spôsobilo silné zemetrasenie a následná vlna cunami.



Voda, ktorá je v areáli elektrárne uskladnená v asi tisíc nádržiach, je stále mierne rádioaktívna a pred vypustením do oceánu sa riedi, aby rádioaktivita dosiahla bezpečné hodnoty a znížil sa tak jej možný vplyv na životné prostredie. Vypúšťanie má trvať desiatky rokov.



Tento zámer však napriek schváleniu Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu (MAAE) naďalej vyvoláva kritiku nielen v Japonsku, ale i v susedných krajinách.



Zástupcovia spoločnosti TEPCO, ktorá elektráreň prevádzkuje, a vláda tvrdia, že likvidácia kontaminovanej vody je nevyhnutná, napríklad pre obmedzenie nebezpečenstva nekontrolovaného úniku pri ďalšom zemetrasení či cunami.