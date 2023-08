Japonsko začne s vypúšťaním rádioaktívnej vody z Fukušimy vo štvrtok

Tokio 22. augusta (TASR) - Postupné vypúšťanie 1,34 milióna ton upravenej rádioaktívnej odpadovej vody z japonskej elektrárne Fukušima do Tichého oceánu sa začne už tento týždeň vo štvrtok, oznámila v utorok japonská vláda. TASR informuje podľa agentúry AP.



Japonský premiér Fumio Kišida dal posledný súhlas so začatím vypúšťania na schôdzke ministrov, ktorí sa na pláne podieľali. Zároveň nariadil operátorovi, spoločnosti Tokyo Electric Power Company (TEPCO), aby sa pripravila na štvrtok 24. augusta v prípade, že to poveternostné a námorné podmienky umožnia.



Vypúšťanie vody sa začína takmer 12 a pol roka po jadrovej katastrofe v elektrárni Fukušima, ktorú v marci 2011 spôsobilo silné zemetrasenie a následná vlna cunami.



Kontaminovaná voda je v areáli elektrárne uskladnená v asi tisíc nádržiach. Voda je stále mierne rádioaktívna a pred vypustením do oceánu sa zriedi, aby rádioaktivita dosiahla bezpečné hodnoty a znížil sa tak jej možný vplyv na životné prostredie. Celý proces vypúšťania má trvať desiatky rokov.



Tento zámer však napriek schváleniu Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu (MAAE) naďalej vyvoláva kritiku nielen v Japonsku, ale i v susedných krajinách.



Zástupcovia spoločnosti TEPCO, ktorá elektráreň prevádzkuje, a vláda v Soule tvrdia, že likvidácia kontaminovanej vody je nevyhnutná, napríklad pre obmedzenie nebezpečenstva nekontrolovaného úniku pri ďalšom zemetrasení či cunami.



Premiér Kišida uviedol, že jeho vláda zatiaľ urobila všetko pre zaistenie bezpečnosti, ako aj pre boj proti poškodeniu rybolovu a poskytla transparentné a vedecké vysvetlenie na získanie porozumenia celej problematiky v krajine aj mimo nej. Zároveň sa zaviazal, že vláda bude pokračovať v tomto úsilí až do konca procesu.