Japonsko: Zadržali skupinu podozrivú z vedenia prostitučného biznisu

Tokio 5. februára (TASR) - Japonská polícia zadržala sedem osôb podozrivých z prevádzkovania nelegálneho sexuálneho podniku, ktorý sa údajne zameriaval na turistov v rušnej štvrti Tokia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Hovorca tokijskej polície v stredu pre agentúru AFP uviedol, že zadržali sedem ľudí vrátane brazílskeho občana. Zariadenia, ktoré prevádzkovali, navonok pôsobili ako masážne salóny určené pre mužov. Nachádzali sa v štvrti Kabukičo známej podnikmi, ktoré poskytujú zábavu pre dospelých.



Medzi zadržanými je aj 54-ročný Japonec Kazuki Sudo, ktorý podľa všetkého riadil sieť prostitúcie od októbra minulého roka, ozrejmil hovorca polície. Muž údajne vytvoril webovú stránku v anglickom jazyku, čím cielil na 60 až 70 percent svojej klientely pochádzajúcej zo zahraničia, doplnil japonský denník Mainiči šinbun.



V minulom roku navštívilo Japonsko rekordných 36,8 milióna zahraničných návštevníkov. Vláda chce do konca roka 2030 tento počet takmer zdvojnásobiť na 60 miliónov ročne. To vyvoláva obavy, že prílev turistov by mohol podporiť aj sexuálny priemysel.